Variante ômicron causa recordes de novos casos de Covid-19 ao redor do mundo

O número de infecções pelo coronavírus estão sendo relatados em nível recorde ao redor do planeta. A alta nos casos se dá por conta da variante ômicron. Apesar da nova cepa do SARS-CoV-2 ser menos mortal, ela se dissemina com maior facilidade.

Nos Estados Unidos, a média móvel de novos casos foi superior aos 203 mil no último domingo (26), de acordo com o The Washington Post. A França também chegou a registrar 104 mil novos contaminados em apenas um dia no sábado (25). É a primeira vez em que o número passa dos 100 mil no país.

De acordo com a matéria do veículo estadunidense, foram registrados recordes de contágios no Reino Unido, na Itália, na Irlanda e em estados da Austrália durante o último fim de semana. “Autoridades de saúde dos EUA alertam que o país poderá em breve ver mais de 1 milhão de novos casos por dia”, segundo o jornal.

Embora a crescente nas infecções assuste as autoridades, não foi registrado um aumento significativo nas mortes. A vacinação contra a Covid-19 é fundamental para que a nova onda e a nova variante sejam contidas ao máximo.

