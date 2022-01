Menina de 6 anos se torna primeira criança vacinada contra Covid-19 no Amazonas

Gabriel Abreu – Da Revista Cenarium

MANAUS – A primeira criança a ser imunizada contra Covid-19 no Amazonas foi a pequena Ângella Conceição Alvarenga, de 6 anos, que possui Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A imunização em Manaus iniciou nesta segunda-feira, 17, depois de diversos impasses entre Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O primeiro grupo a ser vacinado é o de crianças com comorbidades e deficiências permanentes (PcDs), além de indígenas e quilombolas. A meta é vacinar 90% dessa população, estimada em 260.721 crianças.

Leia mais: Vacinação de crianças de 5 a 11 anos começa nesta segunda-feira em Manaus



A mãe de Ângella, Andréia Conceição de Souza, comemorou a imunização da filha. “É uma felicidade, uma satisfação. Eu esperei tanto por essa vacinação. Ela conta que perdeu o pai há um ano e hoje ela se vê muito feliz”, destacou Andréia.

Pontos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), há quatro pontos de vacinação para esse público: o Parque Cidade da Criança, na zona Sul, Clube do Trabalhador-Sesi, na zona Leste, e Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste, com funcionamento das 9h às 16h; além do shopping Manaus Via Norte, zona Norte, que funcionará das 10h às 16h.

As crianças devem ir ao ponto de vacinação acompanhadas de um dos pais ou de outro responsável maior de idade e estes devem apresentar documento de identificação.

Durante a coletiva de imprensa, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), fez um apelo para que os pais levem os filhos para se vacinar, pois a vacina é a único meio de evitar casos graves da Covid-19.

Os documentos obrigatórios são: certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto da criança; cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação da mesma.

Público

Além desses documentos, para as crianças com comorbidades, é necessária a apresentação de laudo médico que comprove essa condição. As que têm deficiências (PcDs) não precisam apresentar laudo.

Estão incluídas na lista de prioridades do Ministério da Saúde diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade, doenças cardiovasculares (insuficiência cardíaca-IC, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênita, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular), doença renal crônica, imunossupressão, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática.

As crianças devem estar saudáveis para receber a vacina e não podem ter recebido outras vacinas do calendário infantil nos últimos 15 dias. Logo após receberem o imunizante, elas deverão permanecer no local por 20 minutos para observação.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado