Em Manaus, amigos de trabalho de mototaxista vítima de atropelamento pedem por justiça

Bruno Pacheco – Da Revista Cenarium

MANAUS — Amigos e colegas de trabalho do mototaxista Deuzimar Pereira Holanda, de 49 anos, realizaram na tarde desta terça-feira, 25, uma manifestação na Bola do Produtor, na Avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus. O ato foi realizado momentos após a morte do homem ter sido confirmada. O acidente ocorre no sábado, 22, quando a vítima foi atingida por um micro-ônibus do transporte alternativo, o “amarelinho”.

Revoltados, os manifestantes bloquearam a avenida e pediram que o caso não fique impune. O trânsito no local só normalizou após a chegada da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), que chegou a um acordo com os mototaxistas.

“Aconteceu o que a gente não esperava. E agora é entregar nas mãos de Deus e esperar, porque não é fácil a situação no momento. O rapaz lá já deve ter dado o depoimento dele, já deve estar na casa dele, e a família [de Deuzimar] sofrendo aqui, sem saber o que fazer. É muito triste para a categoria e para a família, principalmente, porque ele tinha filhos e, agora, como é que vai ficar a situação? É difícil para todos nós aqui”, lamentou Rodinei Ramos, presidente do Sindicato dos Mototaxistas.

Segundo Ramos, o sindicato e a família de Deuzimar Ramos já tomaram as medidas cabíveis na Justiça. “Estamos aqui para pedir também mais fiscalização dos órgãos responsáveis, para que tomem as providências e essa situação não fique impune”, reforçou o presidente da categoria em Manaus.

Tragédia

O acidente aconteceu no último sábado, 22. Na ocasião, segundo relatam os mototaxistas, o micro-ônibus transitava na contramão da Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro do Jorge Teixeira, na zona Leste da cidade, quando ele colidiu com Deuzimar Holanda, que teve fraturas graves nas pernas e a moto completamente destruída.

Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. No vídeo, é possível observar o momento em que o condutor do “amarelinho” invadiu a contramão e atropelou o mototaxista, que ficou jogado na rua.

O condutor do “amarelinho” fugiu sem prestar socorro ao mototaxista, conforme mostram as imagens e relatam testemunhas. Mesmo assim, Deuzimar foi socorrido e levado, às pressas, ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, onde estava internado desde então. Por conta de uma hemorragia, familiares e amigos se mobilizaram para conseguir doações de sangue para o motorista.

Após três dias hospitalizado, Deuzimar não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O motorista do “amarelinho”, cujo nome não foi revelado, prestou depoimento à polícia e disse que cortou caminho pela rua porque queria ganhar tempo. O caso deve ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Acidente de Trânsito (Deat).

Aguardando retorno

A REVISTA CENARIUM entrou em contato com o representante da cooperativa responsável pelo micro-ônibus, solicitando um posicionamento sobre o acidente e aguarda o retorno. A matéria será atualizada assim que a empresa se pronunciar.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado