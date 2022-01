Arrecadação federal soma R$ 1,87 trilhão em 2021 e bate recorde

Valor foi divulgado pela Receita Federal nesta terça (25), valor é 17,3% maior que o registrado em 2020

A Secretaria da Receita Federal divulgou nesta terça-feira (25) a arrecadação da União em 2021. O valor foi de R$ 1,878 trilhão e bateu recorde desde o início da série histórica, que começou em 1995.

Em comparação com o ano de 2020, houve um aumento na arrecadação de impostos de 17,3%. Corrigido pela inflação, o valor representa R$ 1,971 trilhão, no ano anterior, a arrecadação foi de R$ 1,679 trilhão. No primeiro ano da pandemia, o país registrou uma queda na arrecadação de impostos de 6,9%.

“O aumento de arrecadação reflete o processo de recuperação econômica que passamos em 2021. Temos já uma tendência, pelos dados de janeiro de 2022, que essa retomada do crescimento econômico será crescente em 2022”, explicou Julio Cesar Vieira, secretário da Receita, durante coletiva.

A alta da arrecadação pode ser explicada devido ao aumento de impostos como a Cofins e o PIS/Pasep, em razão da inflação dos combustíveis durante o ano. Os dois somam R$ 36,4 bilhões.

Outro imposto que sofreu aumento foi o Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito, Câmbio e Seguro, mais conhecido como IOF. A taxa anual pulou de 3,0% para 4,08% para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, o acréscimo foi de 0,0041% para 0,00559%, e de 1,50% para 2,04%.

O IOF acumulou R$ 5,6 bilhões, um acréscimo de 135,47% em relação ao valor arrecadado em 2020.

Outro fator para o crescimento da arrecadação, foi a arrecadação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, que somou R$ 393,1 bilhões.

