Número de mortos em decorrência das chuvas em SP aumenta para 28

Três corpos foram encontrados em Franco da Rocha e sete pessoas ainda estão desaparecidas

O número de mortos pelas fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo subiu para 28, segundo a Defesa Civil. Durante a madrugada desta quarta-feira (2) foram localizados mais três corpos, vítimas dos deslizamentos de terra em Franco da Rocha.

A Defesa Civil acrescentou que sete pessoas seguem desaparecidas e cerca de 2.914 famílias estão desabrigadas.

“Entre as vítimas há um total de oito crianças. Além disso, há doze feridos e 7 desaparecidos. Ainda de acordo com a Defesa Civil, há ocorrências espalhadas por todo Estado relacionadas às chuvas, como alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terra. No total, são 36 municípios afetados”, diz em nota.

Dos 36 municípios atingidos, Franco da Rocha foi o mais afetado, com 11 óbitos. Também foram registradas cinco mortes em Francisco Morato, cinco em Várzea Paulista, três em Embu das Artes, uma em Itapevi, uma em Arujá, uma em Jaú e uma em Ribeirão Preto.

Nesta terça-feira (1º) o presidente Jair Bolsonaro (PL), sobrevoou algumas áreas afetadas pelas chuvas, e prometeu ajuda federal. O governador João Doria (PSDB), também visitou as regiões no domingo (30), e anunciou a liberação de 15 milhões de reais para auxiliar as cidades.

