Mais de 21 mil famílias são beneficiadas com programas socioambientais em 2022 na Amazônia

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) divulgou, na semana passada, o seu Relatório de Atividades 2022. À frente de iniciativas que promovem desenvolvimento sustentável e qualidade de vida na região, em 2022, a instituição beneficiou mais de 21 mil famílias em 79 territórios, entre Unidades de Conservação (UCs), Terras Indígenas (TIs), Reservas de Desenvolvimento Sustentáveis (RDS), comunidades ribeirinhas e municípios. O relatório está disponível de forma gratuita no site da FAS (acesse o link e confira).

A publicação apresenta os resultados de programas e projetos da organização, que é um dos principais nomes no setor socioambiental na Amazônia. Em nível global, a atuação da FAS também chegou a oito países, uma província da Pan-Amazônia, além do Brasil, por meio da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia).

Ano passado, a FAS realizou uma série de ações voltadas para a expansão de suas iniciativas. “Ampliamos o número de beneficiários dos nossos programas com marcos socioeconômicos significativos”, avalia Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS, citando como exemplo os projetos institucionais em educação que “criam horizontes de oportunidade para jovens na Amazônia profunda”. A instituição também foi destaque em diversas áreas.

Melhor ONG do Amazonas 2022

Educação, saúde, empreendedorismo e renda; infraestrutura comunitária e gestão; além de transparência estão entre as frentes que compõe o modo da FAS de ser e agir em favor do desenvolvimento sustentável na região amazônica. A visão sistêmica da organização aliada à consistência e aos impactos positivos de seus projetos e programas valeram à FAS novamente o reconhecimento como Melhor ONG do Amazonas, de acordo com votação do Prêmio Melhores ONGs 2022.

Um conjunto de resultados que só foi possível com o engajamento de aproximadamente 200 colaboradores, 43 conselheiros e conselheiras, e 344 parcerias institucionais.

“Sem essa rede de pessoas e organizações, não conseguiríamos resultados tão expressivos em contexto tão

adverso. Isso nos dá força para seguirmos sonhando e trabalhando por uma Amazônia viva, com e para todas as pessoas”, resume Virgilio Viana.

Educação e cidadania

Empenhada no fomento ao ensino e aprendizagem que valorizam os saberes regionais, a FAS revitalizou e entregou um Núcleo de Inovação e Educação para Desenvolvimento Sustentável (Nieds) na Comunidade Paraíso, localizada dentro da RDS Cujubim (AM).

Os nove núcleos construídos na Amazônia, com o apoio da instituição, são espaços em comunidades ribeirinhas com estrutura de salas de aula, bibliotecas e hortas à disposição dos sistemas municipais, e estaduais de educação. No ano passado, projetos de educação e cidadania da FAS atenderam 315 comunidades e envolveram mais de 13,7 mil pessoas.

Saúde

Durante a pandemia da Covid-19, a FAS esteve na linha de frente no combate ao vírus em áreas remotas da região amazônica, coordenando a Aliança Covid Amazônia. Em 2022, a organização continuou investindo em cursos de capacitação de agentes comunitários de saúde (ACSs) e apoiou campanhas de vacinação contra a Covid-19 e outras doenças infecciosas em cidades no interior do estado do Amazonas.

Com o aporte de 95 pontos de conectividade instalados em comunidades ribeirinhas e indígenas, a FAS realizou, apenas em 2022, 1.074 atendimentos via sistema telessaúde e 1.596 teleorientações com agentes de saúde.

Empreendedorismo e renda

A instituição acredita em novos caminhos econômicos para a Amazônia, que deixem de lado os velhos modelos exploratórios e sejam sustentáveis e inclusivos. Por isso, também trabalha ao lado de empreendedores, negócios e cadeias produtivas da biodiversidade amazônica sem agredir o meio ambiente. Exemplo disso é o turismo de base comunitária, que movimenta a economia de comunidades ribeirinhas da região.

“É uma geração de renda limpa, sem agredir o meio ambiente. Você consegue dentro da floresta trabalhar os recursos que a gente tem aqui em harmonia com a natureza”, conta José Monteiro, gestor da Pousada Mirante do Uatumã (AM), apoiada pela FAZ e localizada na RDS Uatumã. Com oferta de formação empreendedora, acesso a linhas de crédito e parcerias, a fundação atendeu 62 empreendimentos na Amazônia em 2022, beneficiando 582 famílias e contribuindo com um faturamento anual de negócios sustentáveis no valor de R$ 7 milhões.

Energias limpas, conectividade e reciclagem

Em 2022, a FAS inaugurou o primeiro Solar Community Hub na Amazônia brasileira. Formado por contêineres e um sistema movido à energia solar, a estrutura fornece acesso gratuito à internet e serviços de educação e saúde para mais de 1,5 mil ribeirinhos na RDS do Rio Amapá (AM). O projeto é uma parceria com a Dell Technologies, Computer Aid International, Intel e Microsoft.

Na Amazônia urbana, a FAS instalou mais dois Pontos de Entrega Voluntária (PEV) em Manaus (AM). Os pontos de coleta seletiva estão localizados na Plataforma do Projeto de Restauração Ecológica e Urbanização Sustentável (REUSA), no bairro da Redenção, e na Marina do Davi, um dos principais terminais fluviais da cidade, contribuindo com outros seis PEVs na capital amazonense. Opções sustentáveis para os manauaras darem o destino adequado a materiais recicláveis, como garrafas PET, papelão, plástico, vidro e metal.

Gestão e transparência

O Relatório de Atividades 2022 também destaca a excelência da FAS na gestão de projetos e programas de grande escala na Amazônia, e o compromisso com a transparência. As demonstrações financeiras da organização são submetidas a auditorias independentes e, posteriormente, vão para avaliação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM). Desde sua criação, em 2008, 30 avaliações foram realizadas e todas foram aprovadas sem ressalvas.

A FAS caminha para a transformação digital, que vai integrar plataformas de gestão de projetos e controle financeiro, e fornecer indicadores e informações em tempo real. “Do ponto de vista de inovação tecnológica, nós, como organização não governamental que atua na Amazônia, estamos na vanguarda de muitos processos e em interligar desenvolvimento sustentável com o que há de ponta na tecnologia”, afirma Michelle Costa, superintendente de Gestão e Planejamento da FAS.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

