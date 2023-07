Poetas Azuis lança single ‘Quando o Amor Florir’ dia 11 de julho

Chega nas plataformas de streamings no dia 11 de julho, às 12h, o single ‘Quando Amor Florir’, canção do grupo Poetas Azuis, que faz parte do repertório do grupo desde 2016. Essa é a primeira de uma série de canções antigas do grupo que ganhará uma versão de estúdio.

O grupo lançou no ano passado um EP de canções inéditas chamado “O Amor Mora Aqui” e prepara para este ano o lançamento de canções que só eram tocadas nos shows. “Muitas pessoas que acompanham nosso trabalho sempre pediram para gravarmos essas canções, são muitas as composições feitas nos últimos dez anos, mas escolhemos para levar pro estúdio as mais afetivas”, conta o poeta, Pedro Stkls.

Os lançamentos que estão chegando a partir de julho fazem parte também da comemoração de 10 anos do grupo com produção da Duas Telas Produtora Cultural. “Depois de um planejamento demorado, resolvemos este ano comemorar nossos dez anos relembrando shows, momentos e pessoas que marcaram essa década, e nada melhor como começar com essa canção que deu muito ritmo a diversas apresentações nossas”, ressalta o poeta Thiago Soeiro.

O trabalho foi gravado no Romanos Studio com a produção do produtor musical Mardokeu Mascarenhas, que é quem assinará a produção de todos os singles que serão lançados nos próximos meses. ‘Quando o Amor Florir’ tem letra de Pedro Stkls, com música assinada por Deize Pinheiro, Marcelo Souza e Paulo Júnior.

A partir desde mês os admiradores dos Poetas Azuis poderão acompanhar mensalmente um lançamento por mês, serão cinco lançamentos no total, até o mês de outubro.

Show

No dia 11 de julho também acontecerá o show do grupo na programação do Macapá Verão no Mercado Central às 15h. O recital de produção da Duas Telas Produtora Cultural, que é quem acompanha e cuida da carreira os Azuis. “Encontrar nosso público é sempre uma alegria, e no dia 11, vamos todos ouvir a canções antigas e as novas que fazem parte do nosso EP, além de muita poesia falar”, explica Pedro Stkls.

Ficha técnica:

Produção Executiva: Susanne Farias

Direção Geral: Josimar Barros

Produção musical: Mardokeu Mascarenhas

Composição: Pedro Stkls, Deize Pinheiro, Marcelo Souza e Paulo Júnior

Gravado, mixado e masterizado por Mardokeu Mascarenhas

Fotos: Pedro Stkls e Thiago Soeiro

Arte da capa: Pedro Stkls

Serviço:

‘Quando o Amor Florir – Poetas Azuis’

11 de junho

12 horas

Pré-save: https://onerpm.link/803771102915

texto: assessoria de comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...