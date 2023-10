Outubro Rosa Pet visa conscientizar sobre prevenção de câncer de mama em cães e gatos

Você sabia que existe o outubro rosa pet? O “Outubro Rosa” foi idealizado para conscientizar sobre o câncer de mama em mulheres, promovendo a importância da detecção precoce e do apoio à pesquisa. A conscientização sobre o câncer é igualmente relevante para os animais domésticos, que também podem desenvolver tumores mamários. “Os animais, principalmente fêmeas não castradas, podem desenvolver tumores. Embora o câncer de mama seja mais comum em cadelas e gatas idosas, essa enfermidade pode afetar animais de qualquer idade”, explica Sérgio Kalil, gerente de marketing da Syntec do Brasil.

Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), cerca de 45% das cadelas e 30% das gatas são diagnosticadas com tumores mamários. Sérgio esclarece que “a castração pode reduzir significativamente o risco de câncer de mama em animais de estimação. Quanto mais cedo a castração ocorrer menor será o risco. Portanto, o Outubro Rosa visa também a conscientização sobre a importância da castração em pets.”

Assim como em seres humanos, a detecção rápida do câncer de mama em animais é fundamental para o melhor tratamento. “Os tutores devem examinar regularmente as mamas dos animais em busca de caroços, inchaços ou alterações na textura e cor da pele. Caso note qualquer anormalidade, como caroços, feridas que não cicatrizam, inchaço ou secreção dos mamilos, é importante consultar imediatamente um médico-veterinário”, alerta Kalil.

De acordo com o especialista da Syntec, “o tratamento para o câncer de mama em animais de estimação pode incluir cirurgia, quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia. A abordagem de tratamento dependerá da extensão do câncer e da saúde geral do animal. Um diagnóstico rápido pode aumentar as chances de tratamento bem-sucedido.”

Sérgio Kalil explica que “a esterilização precoce e a atenção regular à saúde dos pets são importantes para reduzir o risco e garantir uma vida saudável para os nossos bichos.”

Sobre a Syntec – A Syntec é uma indústria de produtos para saúde animal 100% brasileira com 18 anos de história e foco em medicamentos e suplementos veterinários de alta complexidade. Seu portfólio é amplo, incluindo terapêuticos, especialidades, produtos para higiene e saúde, suplementos e, agora, vacinas animais. Para mais informações acesse: www.syntec.com.br

