Governo do Amapá e Ebserh alinham estratégias para utilizar estrutura do Hospital Universitário na rede estadual de saúde

No encontro, o governador Clécio Luís enfatizou a importância de unir esforços para garantir serviços de saúde de qualidade à população. Iniciativa também visa aliviar a sobrecarga nas unidades hospitalares.

Nesta quarta-feira, 2, o Governo do Amapá e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) alinharam estratégias para integrar a estrutura do Hospital Universitário (HU) à rede estadual de saúde. A iniciativa visa evitar a sobrecarga nas unidades hospitalares do estado e otimizar os serviços e atendimento à população.

Um dos principais temas debatidos no encontro foi o aperfeiçoamento do serviço de regulação, responsável por organizar o acesso dos pacientes aos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo que eles sejam encaminhados ao local mais apropriado para o tratamento.

“Queremos avançar na otimização dos serviços, especialmente neste momento em que estamos reformando algumas unidades importantes como o Hospital da Criança e a Maternidade Mãe Luzia. Estou convencido de que, em breve, teremos boas notícias para a saúde pública do Amapá, que é a nossa prioridade absoluta, imediata e inegociável”, destacou o governador Clécio Luís.

Governador Clécio Luís visitou alguns espaços do hospitalA iniciativa busca, principalmente, a realocação dos pacientes do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) e da Maternidade Mãe Luzia, ambos em processo de reforma. Com isso, as equipes do Governo do Estado irão trabalhar nas áreas em obras de ma neira mais eficiente e célere, sem comprometer o bem-estar dos internados.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) apresentará à direção do hospital um plano de necessidades para os anos de 2024 e 2025, para alinhar dados ambulatoriais e avaliar a viabilidade da fusão imediata de serviços que a unidade pode oferecer à rede estadual de saúde.

O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, destacou a importância de apoiar o SUS e o Governo do Amapá, ressaltando que o Hospital Universitário é essencial para enfrentar os desafios da saúde no estado.

“Todos mostraram um forte desejo de unir esforços para otimizar o atendimento público. É fundamental dedicar cada espaço deste hospital universitário de excelência para atender bem a população e, ao mesmo tempo, produzir ensino, pesquisa e inovação que o Amapá merece e precisa”, evidenciou Chioro, que já foi ministro da Saúde e secretário de Saúde do Governo de São Paulo.

HU é o maior hospital da Rede Ebserh na Região Norte. O deputado federal, Dorinaldo Malafaia, articulador do encontro, destacou a importância da estrutura do Hospital Universitário, o maior e mais bem capacitado da Rede Ebserh no Norte do Brasil. Segundo ele, quanto mais estruturado estiver o hospital, mai s assistência poderá ser oferecida, ajudando a aliviar a demanda durante a construção de outras unidades hospitalares.

“A gente está aqui para estender o nosso compromisso de investimento permanente para a melhora da qualidade vida e a saúde do povo do Amapá. Quanto mais bem capacitado e estruturado estiver o HU, desafoga a estrutura. Nós estamos num processo de construção do HE, ou seja, as clínicas podem ser ocupadas aqui enquanto o Governo do Estado trabalha lá na linha de frente das obras”, comentou Malafaia.

Agência de Notícias do Amapá

