Macapá sedia 1ª Feira Nipo-Koreana com gastronomia e cultura asiática
Evento reúne sabores, música, dança, arte e cultura pop do Japão e da Coreia em uma programação para fãs, famílias e público em geral
Isadora Castro
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com Mega Fest e Norte Rock realizam a 1ª Feira Nipo-Koreana do Amapá, voltada à valorização e àcirculação da cultura japonesa e coreana no estado. A feira ocorre no estacionamento da Sede do Sebrae Macapá, sábado (17), das 16h às 22h.
O gerente de Mercado e Internacionalização (UMI), Rômulo Brasão, explica como a feira dialoga diretamente com os serviços do Sebrae, a partir do olhar empreendedor de pequenosnegócios, que existem em torno da gastronomia, moda, artesanato, produção artística, entretenimento e cultura asiática.
“Nosso papel é justamente criar ambientes onde esses empreendedores possam ganhar visibilidade, se conectar com novos públicos, testar seus produtos e, principalmente, gerarnegócios. A economia criativa precisa ser entendida também como mercado, renda e oportunidade de desenvolvimento. Por isso, queremos cada vez mais aproximar cultura e empreendedorismo, preparando esses pequenos negócios do segmento asiático para ocuparem novosespaços e ampliarem sua presença no mercado, dentro e fora do Amapá”, destaca Rômulo Brasão.
Feira
O espaço será dedicado à valorização da cultura e ao estímulo aos negócios, reunindo em um só ambiente música, dança, gastronomia oriental, arte e produtos temáticos. A programaçãoinclui atrações como karaokê, concurso de dance cover, concursos de cosplay nas categorias infantil e adultos, além de Random Play Dance. O público também poderá visitar cerca de 50 expositores, com opções de produtos, itens temáticos e gastronomia asiática,além de participar de oficinas de origami e mangá.
Valorização
Lyang Shock, dançarina há 14 anos e jurada do concurso de K-pop e Cosplay, destaca a sua expectativa para a feira e a importância de ampliar o espaço para diferentes manifestaçõesculturais.
“Como alguém que já frequentou outros eventos, eu estou muito animada e ansiosa pelo que vem pela frente. É muito importante expandir, acolher outros nichos e dar espaço parauma nova aventura. Acho que essa feira vai ser uma oportunidade para reunir pessoas que gostam dessas culturas e para quem ainda quer conhecê-las”, diz a dançarina, Lyang.
Eixos
A programação será organizada em cinco eixos que reúnem diferentes aspectos da cultura pop asiática. O eixo “Sabor Oriental” destacará a gastronomia japonesa e coreana, comculinária de rua e sabores típicos. O eixo “Negócio Criativo” reunirá lojas, produtos temáticos, moda, papelaria e colecionáveis. Já o eixo “Arte & Expressão” valorizará ilustrações, artesanato, quadrinhos, mangás e produções independentes.
Em “Cultura & Palco”, o público poderá acompanhar apresentações musicais, dance covers de K-Pop e J-Pop, karaokê e outras expressões artísticas. Por fim, a “Experiência MegaFest” será voltada à interação, ao entretenimento e à celebração da comunidade apaixonada pela cultura pop asiática.
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