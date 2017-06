Em imagens: fogo destrói prédio residencial de 24 andares em Londres

Incêndio tomou conta de edifício no oeste da capital britânica nas primeiras horas de quarta-feira.

Um enorme incêndio começou em um prédio do oeste de Londres na madrugada desta quarta-feira. O fogo na Grenfell Tower, no oeste da cidade, começou às 00:54 do horário local (20:54 de Brasília). Quarenta veículos e 200 bombeiros foram enviados à área.

De acordo com testemunhas, o fogo começou em um bloco no quarto andar antes de tomar conta de toda a estrutura de 24 andares, em North Kensington. O edifício foi construído em 1974 e tinha 120 apartamentos; cerca de 500 pessoas viviam no local.

O incêndio destruiu completamente o edifício, com chamas atingindo do segundo andar ao topo do prédio. Testemunhas contaram ouvir gritos de pessoas tentando escapar do fogo. A polícia disse que vítimas estão sendo tratadas "por uma série de ferimentos". Até agora, 50 pessoas foram levadas a hospitais.

Veja mais imagens no site da BBC Brasil

