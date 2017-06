Candidatos aprovados no Sisu têm até hoje para fazer a matrícula

Termina nesta terça-feira (13) o prazo para matrícula dos candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2017. A lista de selecionados está disponível no site oficial do programa desde o início da semana passada, neste link . Os candidatos devem verificar junto à instituição para a qual foi selecionado o local, horário e procedimentos de matrícula.

Para os estudantes que não foram aprovados, ainda é possível se inscrever na lista de espera do Sisu , cujo prazo se encerra na próxima segunda-feira (19) . As universidades e institutos educacionais passarão a convocar os estudantes da lista de espera para preencher vagas remanescentes a partir do dia 26 deste mês.

Os estudantes interessados em fazer a transferência de curso devem buscar informações diretamente nas universidades, uma vez que a regulamentação para esse tipo de procedimento é feita pelas próprias instituições.

A segunda edição do programa neste ano oferece um total de 51.913 vagas, em 1.462 cursos de 63 instituições públicas de educação superior, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais.

De acordo com o Ministério da Educação, o processo seletivo referente ao segundo semestre deste ano registrou 935.550 candidatos, totalizando mais de 1,79 milhão de inscrições – uma vez que cada participante podia optar por até dois cursos.

O programa

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) como única fase de seu processo seletivo. A seleção é feita pelo Sistema com base na nota obtida pelo candidato no Enem. No site, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, pesquisando as instituições e os seus respectivos cursos participantes. As informações são do portal do MEC.

Fonte: Último Segundo – iG

