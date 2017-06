WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares a partir deste mês

A empresa afirma que a decisão foi “difícil”, mas necessária por questões de segurança

O WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns modelos de celular a partir de 30 de junho. Segundo a empresa, o serviço vai deixar de ser compatível com sistema operacional BlackBerry OS, BlackBerry 10 e Nokia Symbian S60 a partir do final do mês. Quem quiser continuar usando o aplicativo terá que atualizar o telefone para um mais atual. A informação é da Veja.

Segundo a empresa, esses sistemas, mais antigos, sofrem com limitações para desenvolvimento de tecnologias de segurança no uso do aplicativo. A empresa havia anunciado a decisão de suspender o suporte a essas plataformas no início do ano passado.

Agora, o WhatsApp analisa também parar de funcionar no Nokia S40, mas ainda não há uma data para quando isso irá acontecer. Também segue sem cronograma o desligamento para outras versões, como de Android anteriores a 2.3.3, Windows Phone 7 e iPhone 3GS/iOS6.

A empresa afirma que a decisão foi “difícil”, mas necessária. “Quando demos início ao WhatsApp em 2009, a maneira com que as pessoas utilizavam smartphones era bem diferente do que é hoje. A App Store da Apple por exemplo, existia há apenas alguns meses. Cerca de 70%dos smartphones vendidos na época, possuíam sistemas operacionais desenvolvidos pela BlackBerry e Nokia”, afirmou em nota a empresa na época.

Correio 24hs

