Anvisa proíbe venda de lote de peixe congelado

Laudo do Instituto Adolfo Lutz apresentou resultado insatisfatório para pesquisa de parasitos, com validade até 16 de fevereiro de 2019

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a proibição do lote A170216036J do “Filé de Peixe Congelado Polaca do Alasca”, da marca Qualitá, com validade em 16/2/2019, por conter evidências de matéria estranha indicativa de risco.

Com a decisão, fica proibida a comercialização do lote do produto em todo território nacional. Além disso, a Agência também determinou que a empresa Companhia Brasileira de Distribuição, responsável por distribuir o produto, promova o recolhimento do estoque existente no mercado do lote citado.

O alimento foi reprovado em testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz – LACEN-SP. O resultado acusou presença de cestóides da Ordem Trypanorhynca e nematóide da Família Anisakidae. A Anvisa orienta que os consumidores, que fazem uso do produto, a entrarem em contato imediatamente com o Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, para instruções a respeito do recolhimento e substituição do produto.

Empresa responde

Em nota, a empresa esclarece que, em cumprimento a determinação da Anvisa, solicitou o recolhimento do lote A170216036J do Filé de Peixe Congelado Polaca do Alasca 500g de todas as lojas que eventualmente possuem o produto em estoque.

Veja íntegra no Diário de Pernambuco