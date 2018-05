Dia D de vacinação contra gripe será neste sábado, 12

O Município de Macapá se prepara para o Dia D de Mobilização Nacional de Vacinação contra Gripe, que será neste sábado, 12. Para esse dia, todas as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS) irão funcionar das 8h às 17h para a imunização do público-alvo. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estima receber, em média, sete mil pessoas.

Além das UBS’s, a prefeitura terá mais cinco pontos de vacinação, um no Abrigo São José, Conjunto Macapaba, nos Shoppings Macapá e Garden e Hiper Center Santa Lúcia. Este ano, o Município tem a meta de imunizar 91.181 pessoas do grupo prioritário, que são crianças de seis meses a menor de cinco anos, idosos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias), pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, profissionais da saúde, professores de escolas públicas e privadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A campanha, que começou no dia 16 de abril, já vacinou 48.213 pessoas (60%) entre profissionais da saúde, crianças e idosos, que foram os primeiros grupos a serem atendidos pelo cronograma estabelecido pela Semsa. “Cada grupo prioritário tem um período para procurar uma unidade e se vacinar. O Dia D é a oportunidade de todos os grupos prioritários serem atendidos. Além da campanha nas unidades, as equipes de saúde da família vacinam seus pacientes acamados e os portadores de doenças crônicas”, informa a coordenadora de Imunização, Jorsette Cantuária.

Pessoa com doenças agudas febris moderadas ou graves recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro. A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores, bem como a qualquer componente da vacina ou alergia comprovada grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

Confira a lista de postos de vacinação:

– UBS Pedro Barros Monteiro – Av. Passagem Dona Marcia, nº 445, distrito de Fazendinha;

– UBS Perpétuo Socorro – Rua Rio Xingu, nº 278, Perpétuo Socorro;

– UBS Rubin B. Aronovitch – Av. 06 de Setembro, nº 212, Santa Inês;

– UBS Marcelo Cândia – Rua Vereador José Pinto Pereira, nº 1329, Jardim Felicidade II;

– UBS Conceição Rosa Moita – Av. Raimundo Pequilo Góes de Almeida, nº 294, Nova Esperança;

– UBS Álvaro Pereira Correa – Rua Armando Tupã, nº110, São Lázaro;

– UBS São Pedro – Rua Jovino Dinoá, nº158, Beirol;

– UBS Raimundo Hozanan – Rua Hildemar Maia, nº 3710, Muca;

– UBS Pedrinhas – Rua João Castro Sussuarana, nº207, Jardim Equatorial;

– UBS Leozildo Barreto Fontoura- Rua Inspetor Aymorés, nº191, Marco Zero;

– UBS Brasil Novo – Avenida Mamoeiro, s/n, no Centro Comunitário Multiuso;

– UBS Congós – Avenida Antônio Machado, nº 670, na Paróquia Cristo Bom Pastor, Congós;

– UBS Cidade Nova I – Av. Beira Rio, s/n, Cidade Nova I;

– UBS Coração – Av. Profª Neuza Amaral, nº 1163, Coração;

– UBS Infraero II – Av. Carlos Lins Cortes, nº161, Infraero II;

– UBS Marabaixo – Rua 4 – Marabaixo II;

– UBS Novo Horizonte – Av. Álvaro Correa Barbosa, nº 2246, Novo Horizonte;

– UBS Pacoval – Rua General Rondon, nº 225, Laguinho;

– Macapá Shopping Center;

– Garden Shopping;

– Hiper Center Santa Lúcia;

– Abrigo São José;

– Conjunto Macapaba.

