Comer — e não comer — na hora certa é fundamental para a saúde

Pesquisadores afirmam que respeitar os ciclos biológicos na hora de se alimentar pode evitar doenças como obesidade, diabetes e pressão alta

Você vive tentando emagrecer, come só comidas saudáveis, controla as calorias e mesmo assim a balança não para de te trazer notícias desagradáveis? O problemas pode não ser somente o que você come, mas sim quando come. É o que afirma Satchin Panda, especialista em ritmos circadianos e autor do livro The Cicardian Code, sem tradução para o português.

Ritmo circadiano é uma espécie de relógio instalado no nosso cérebro, mas precisamente no hipotálamo, que regula nossos ciclos ao longo do dia, como quando devemos dormir ou acordar, de acordo com a exposição à luz brilhante, como a do Sol. Mas ele não funciona sozinho. Todo órgão tem o seu próprio relógio, que controla suas atividades ao longo do dia.

Durante o dia, o pâncreas aumenta a produção do hormônio insulina, que controla os níveis de açúcar no sangue, e depois reduz a velocidade à noite. O intestino regula o fluxo e refluxo diários de enzimas, a absorção de nutrientes e a remoção de resíduos.

Saiba mais no site Galileu