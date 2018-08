O Boticário apresenta o novo Floratta L’amore, inspirado nas surpresas da Costa Amalfitana

O exclusivo Acorde Limoncello, inspirado na clássica bebida italiana, traz um toque cítrico, doce e licoroso para a nova fragrância.

Existem romances que marcam por despertar aquelas famosas borboletas no estômago, trazendo sensações únicas. Foi pensando nesses momentos que O Boticário foi até a romântica Costa Amalfitana, no Sul da Itália, para buscar a inspiração para criar Floratta L´Amore. A nova fragrância traz um toque doce na medida e um delicado e alegre frescor. A novidade já chegu às lojas e no e-commerce (www.boticario.com.br) e com os revendedores da marca.

O cheiro cítrico, doce e licoroso do exclusivo Acorde Limoncello resulta em uma fragrância inesperada, inspirada na bebida clássica da região. “As notas trazem um frescor, combinado com um toque floral envolvente do Acorde Pink Neroli. É como se pudéssemos, a cada borrifada, sentir novamente aquele frio na barriga gostoso das primeiras vezes”, explica o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno. “É uma fragrância envolvente, que vai despertar novas paixões, novos romances.”

A embalagem de FLoratta L´Amore tem inspiração nas cores do limão siciliano e remete às tonalidades alegres da Costa Amalfitana.

O lançamento vem acompanhado de um Licor Hidratante Desodorante Corporal, com uma textura mais consistente que os óleos – fácil de aplicar e espalhar, sem ficar grudento no corpo. Ele pode ser aplicado durante o banho. Uma forma deliciosa de manter a pele hidratada e, ainda, intensificar a perfumação. O Desodorante Antitranspirante Aerossol, com proteção de até 48 horas, complementa a linha.

SERVIÇO

Floratta L’amore Des. Colônia, 75ml

Preço: R$ 95,90

Fragrância fresca e alegre que combina um lado floral envolvente com o toque cítrico, doce e licoroso do exclusivo Acorde Limoncello.

Floratta L’amore Licor Hidratante Des. Corporal, 150ml

Preço: R$ 59,90

Para uso durante o banho, textura fácil de aplicar, sem deixar a pele oleosa ou grudenta. Proporciona sensação de pele perfumada e macia.

Floratta L’amore Antitranspirante Desodorante Aerossol, 75g

Preço: R$29, 90

Proporciona uma proteção perfumada, que combate aos odores e ao excesso de transpiração, por até 48 horas. Com secagem rápida e toque seco. Não contém álcool etílico e corantes.

