Bolsonaro (PSL) lidera com 20% e Marina (Rede) tem 12% em cenário sem Lula (PT)

Segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta segunda-feira, Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro lugar, com 9%. Já no cenário com a participação de Lula, o petista é o líder, com 37% das intenções de voto, e Bolsonaro vem em segundo lugar, com 18%.

O Ibope ouviu 2.002 eleitores, em 142 municípios, entre os dias 17 e 19 de agosto.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.

O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR-01665/2018.

Os contratantes foram o Estadão e a TV Globo.

Via CBN