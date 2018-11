Enem 2018: agora é partir para o abraço

Voluntários do Grupo Mais distribuem abraços no segundo dia do Enem

O melhor lugar é dentro de um abraço: foi com essa mensagem que os candidatos foram recebidos ao chegar na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no domingo (11), para realização da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Além das mensagens de conforto, incentivo e carinho, os estudantes também receberam abraços cheios de amor e energia positiva para a realização de uma prova decisiva.

Esse foi o primeiro ano que aconteceu a ação batizada de Abraço Grátis. A iniciativa contou com a participação de voluntários do Grupo Mais (Meus Amigos Incríveis e Solidários), que conta com, aproximadamente, 90 integrantes. Há quatro anos, os voluntários decidiram se juntar e espalhar solidariedade por aí. Desde o surgimento do grupo, já foram realizadas visitas a hospitais, orfanatos e asilos.

“Encontramos pessoas com alto índice de nervosismo, algumas que fugiam dos abraços e outras que vinham com o maior amor nos abraçar e diziam o quanto aquilo era bom”, contou Melquesedeque Teixeira, voluntário do Grupo Mais. Segundo ele, as pessoas chegavam ao local da prova, de cara fechada e meio desanimadas mas, ao receber o abraço, tudo mudava e elas saiam alegres e sorridentes. “Colocamos essa a ação em pauta e deu certo. Ficamos tão felizes que vamos tentar implementá-la em outros locais de provas, como concursos”, assegurou o Educador Físico.

Neste domingo, os 5,5 milhões de inscritos no Exame, responderam questões de Ciências da Natura – Biologia, Química e Física – e Matemática, considerado por muitos os assuntos mais complicados. Quem também pensa dessa forma é a estudante do 3º ano do Ensino Médio Carol Campos, de 17 anos. “Eu sou de humanas. Para mim, esse domingo foi o mais complicado”. Mesmo com essa pequena dificuldade, Carol conseguiu fazer a prova sentindo-se mais segura. E ela atribui isso à ação Abraço Grátis.

“Eu estava bem ansiosa e me acalmei bastante. Não me sentiria assim se não tivesse participado da ação e recebido esse abraço”, pontuou Carol. A estudante Taiane Portugal, 17 anos, além de ter feito a prova, também participou da ação. “Eu faço parte do grupo e, mesmo tendo que me concentrar nos estudos, não deixei de participar. A ação foi maravilhosa. A energia das pessoas diminuiu um pouco minha ansiedade”, contou Taiane, que chegou as 9h30 para ação e entrou 11h30 para se submeter ao exame.

Abstenção

No ano passado, o Enem teve abstenção de 32%, a maior em sete anos. Em 2018, o primeiro dia de prova teve 24,9% de abstenção e 71 eliminados. Já o segundo dia teve taxa de 29,2% e 66 eliminados. Quem foi para o segundo dia de prova se deparou com questões sobre o popular game Minecraft, mutações genéticas, peixes elétricos da Amazônia, carros ‘flex’ e até sobre a Lei Nacional sobre drogas.

Resultado Enem 2018

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o resultado do ENEM 2018 estará disponível apenas em 18 de janeiro de 2018, em conjunto com o Boletim de Desempenho dos participantes. O gabarito oficial está previsto para ser publicado em 14 de novembro – junto com os cadernos de prova.

Fonte: Bárbara Maria – Ascom Educa Mais Brasil