4 exercícios mentais que podem tornar sua alimentação mais saudável

Segundo estudo da Universidade Yale, nos EUA, analisar os malefícios da junk food antes de comer pode ajudar a perder peso a longo prazo, com menos treinamento e esforço que outras dietas.

Comer em excesso é um problema perigoso e crescente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1,9 bilhão de adultos estão acima do peso no mundo, e a obesidade triplicou no planeta desde 1975. Dicas simples podem ajudar a fazer escolhas mais saudáveis na hora de comer.

Pesquisadores da Universidade Yale, nos Estados Unidos, dizem que a maneira como encaramos os alimentos pode nos ajudar fazer dietas ou diminuir o ganho de peso.

Os especialistas testaram quatro técnicas que podem te ajudar a melhorar a alimentação.

1 – Antes de uma refeição, pense negativamente sobre a comida não saudável

No estudo de Yale, os pesquisadores pediram às pessoas que olhassem algum tipo de comida por apenas seis segundos, concentrando-se apenas em seus aspectos negativos.

Isso não incluía apenas o quão prejudicial à saúde era o alimento mas também características que as pessoas consideram ruins, como o gosto e a textura.

Depois, as pessoas tiveram de classificar seu desejo por aqueles alimentos. Segundo os pesquisadores, o desejo dos participantes foi 20% menor em comparação com o de pessoas que observaram os alimentos, mas não foram submetidas ao treinamento.

Segundo a pesquisa, reduzir o desejo por alimentos não saudáveis pode ser importante para redução do consumo e, posteriormente, a diminuição do peso.

Veja mais no Metro Jornal