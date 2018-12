Ufam abre concurso com 87 vagas para professores; inscrições iniciam em janeiro

O período de inscrições será a partir das 10h do dia 14 de janeiro de 2019. O valor da inscrição varia de R$ 90 a R$ 180

Suelen Gonçalves

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) anunciou nesta sexta-feira (28) a abertura de concurso público destinado ao preenchimento de 87 vagas na carreira do magistério superior para diversas áreas de conhecimento, tanto para as unidades da capital quanto para o interior do Estado. As vagas são decorrentes de exonerações, aposentadorias, falecimentos e vacâncias do Quadro Permanente de Pessoal Docente desta Instituição Federal de Ensino. Confira o edital completo clicando aqui.

O período de inscrições será a partir das 10h do dia 14 de janeiro de 2019 até as 17h do dia 1º de fevereiro de 2019, na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp).

O valor da inscrição varia de R$ 90 a R$ 180, dependendo dos requisitos da área a qual o candidato pretenda concorrer. A isenção do pagamento do valor da inscrição poderá se solicitada nos termos estabelecidos no item 5 do edital de abertura nº 97/2018, a partir das 10h do dia 7 de janeiro de 2019 até as 17h do dia 8 de janeiro de 2019.

