Divulgado edital do processo seletivo para o Curso de Especialização em Estudos Culturais e Políticas Públicas

O edital com regras do processo seletivo para o Curso de Especialização em Estudos Culturais e Políticas Públicas, ofertado pela Universidade Federal do Amapá, está publicado.

O período de inscrição no processo seletivo é de 21 de JANEIRO a 08 de FEVEREIRO de 2019.

O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Departamento de Concursos e Processos Seletivos em

https://depsec.unifap.br/index.php?c=ppgecpp19

As inscrições são gratuitas e serão feitas exclusivamente via internet.

SOBRE O CURSO

O Curso tem duração máxima de 18 meses. É voltado a alunos graduados em todas as áreas de conhecimento. O corpo docente é formado por mestres e doutores da Universidade Federal do Amapá, além de colaboradores de outras instituições de ensino do Amapá e do país.

Mais informações sobre o Curso no site www2.unifap.br/poscult

Texto: Coordenação PCULT