Veterinária relata o emocionado trabalho de recuperação de animais em Brumadinho

Na trilha da compaixão pelos animais, conversamos com nossa amiga Vânia Plaza Nunes, que participou por algum tempo do programa Trilha Animal, Ciência e Vida nas Ondas do Rádio, uma grande parceria, médica veterinária e diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.

Em Jundiaí (SP), onde mora, ela é superintendente da Fundação Serra do Japi. Ela foi a Brumadinho para ajudar na equipe de atendimento aos animais atingidos pela tragédia do rompimento da barragem da Vale. Seja bem-vinda, Vânia!

Viva Maria: Programete que aborda assuntos ligados aos direitos das mulheres e outros aspectos da questão de gênero. É publicado de segunda a sexta-feira. Acesse aqui as edições anteriores.

EBC