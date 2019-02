Nova oportunidade: lista da segunda chamada do Prouni 2019 será divulgada amanhã

Divulgação será feita na página do programa

O resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) será divulgado nesta quarta-feira (20), na página do programa. Após a divulgação, os candidatos terão até o dia 27 do respectivo mês para comprovar as informações. Quem for aprovado em todas as etapas irá ingressar no ensino superior ainda no primeiro semestre deste ano.

Atenção: quem não for pré-selecionado na segunda chamada, pode se inscrever na lista de espera do Prouni, que estará disponível para inscrição em 07 e 08 de março. O resultado será disponibilizado entre os dias 11 e 13 do respectivo mês.

A etapa de comprovação dos dados deve ser realizada na própria instituição de ensino que oferta o curso em que o estudante foi aprovado. Será necessário levar documentos que comprovem os dados concedidos no ato da inscrição, entre eles, identificação do candidato e dos membros da família, comprovante de residência e de renda, conclusão do ensino médio, entre outros.

Prouni

O Prouni 2019 registrou 946.979 inscritos e 1.820.446 candidaturas, já que cada estudante pode cadastrar até duas opções de curso. O processo seletivo do primeiro semestre ofertou 243.888 vagas, sendo 116.813 integrais e 127.075 parciais – com bolsas de estudo de 100% e 50% respectivamente.

A quantidade de oportunidades disponibilizadas foi a maior de todas as edições desde 2005, quando o programa foi implantado. Desde então, mais de 2,47 milhões de estudantes já foram contemplados.

Calendário Prouni 2019.1

• Segunda chamada: 20 de fevereiro

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 20 a 27 de fevereiro

• Adesão à lista de espera: 7 e 8 de março

• Resultado da lista de espera: 11 de março

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 12 e 13 de março

Agência Educa Mais Brasil