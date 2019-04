Chip de internet na Argentina – qual é o melhor?

Thaís Towersey

Se você é internet maníaco como eu, sabe viajar sem internet é quase impossível. Estar conectado ajuda na hora de se comunicar com a família e até com o companheiro de viagem quando fazem programas diferentes. Nem sempre tem Wi-Fi disponível na rua ou lugar onde você PRECISA chamar um Uber. Fora que eu não consigo ficar sem postar e compartilhar tudo de legal que estou conhecendo na viagem. Na real: é impossível pra mim!! Por isso, a primeeeeeeeira coisa que fiz nesta viagem foi caçar um chip 3g na Argentina.

CHIP DE INTERNET NA ARGENTINA: COMO CONSEGUIR

Hoje em dia, na maioria dos países é super viável — e geralmente fácil — comprar um chip. Mas é aquela coisa: você vai ter que esperar chegar no destino para conseguir ficar conectado de fato. Uma opção mais prática é já sair com esta questão resolvida do Brasil. Por isso, falarei sobre as duas maneiras e aí você escolha o que acha mais legal. Esse post não tem nenhum mistério, é mais pra já direcionar vocês a entenderem como funciona todo o processo.

COMPRANDO O CHIP NA ARGENTINA

Eu sei que existe mais de uma empresa de chip 3g na Argentina, mas indicaram que a Claro é a que tem a melhor cobertura. Portanto, esta foi a minha escolha: compramos o chip em um Kiosko, em Mendoza. Esta é uma daquelas lojinhas que vendem de tudo, de chocolates a itens de higiene pessoal, rs. Lá mesmo o moço instalou pra mim e funcionou bem rapidinho. Só uma dica: muitos lugares pedem documento para efetuar a venda, só vale passaporte ou RG (carta de motorista não vale).

Na época, há uns três anos, custou 30 pesos, cerca de 10 reais. Hoje, no entanto, já está mais caro. A Thelma, que ajuda aqui no blog, pagou em torno de uns 30. Mas geralmente ele já vem com crédito para os primeiros momentos. Aí vai descontando de acordo com o serviço utilizado: tem preço para uso diário de internet, por exemplo. Quando acabar, é só recarregar no sistema de chip pré-pago mesmo.

Mas dentro desses valores diários geralmente tem limite de internet rápida por dia. Depois, diminui a velocidade. Continua funcionando, mas fica bem lenta. Sendo sincera, geralmente acaba rápido, dois stories e uma foto no Instagram e já era. Dependendo da operadora, dá pra aumentar a velocidade de novo pagando mais uma diária. Basta mandar mensagem para um número determinado. Mas na real, nem acho que vale a pena, eu nunca mandava.

COMPRANDO CHIP DE INTERNET NO BRASIL

Agora, se você quiser sair do Brasil já com seu chip 3G, indico a empresa EasySim4U, que entrega seu chip em casa e funciona em mais de 210 países, incluindo a Argentina! Experimentei o chip deles em Buenos Aires e funcionou bem! Usei demais pra mapas, Whatsapp, subir fotos no Instagram e está aprovado! Escolha a opção Dados e seja feliz com a franquia ilimitada <3

Cotei para cinco dias e saiu US$37, mas o valor inclui internet ilimitada e o chip pode ser reutilizado em outras viagens, você só vai ter que contratar o plano novamente e funcionará em poucos minutos.

QUAL A MELHOR OPÇÃO DE CHIP DE INTERNET NA ARGENTINA?

Então gente, não tem chip melhor ou ideal. Comprar na Argentina é bom porque pode sair mais barato, mas tem todo o job. Fora que você chegará sem internet para pedir uber o falar com o serviço de transfer, algo que não curto muito. Já o EasySim4U é nosso parceiro, então confio bastante e a internet é ilimitada. Além disso, o chip chega em casa e você já sai do avião fazendo selfie, rs! Cada um tem suas vantagens, aí tem que ver o que é melhor para cada pessoa.

Guia Mundo Afora