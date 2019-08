WhatsApp e Instagram alteram nome para esclarecer que são do Facebook

Nova marca “Instagram do Facebook” aparece na interface do app, Google Play e App Store; “WhatsApp do Facebook” virá em breve

Por Felipe Ventura

As novas marcas “Instagram do Facebook” e “WhatsApp do Facebook” foram mencionadas pela primeira vez pelo site The Information. Fontes dizem que funcionários dos dois aplicativos foram recentemente notificados internamente sobre esses novos termos.

Você já encontra o “Instagram do Facebook” nas lojas de aplicativos Google Play e App Store, porém de forma bem discreta: o termo aparece somente na descrição, não no nome do app em si.

Além disso, ao fazer login no Instagram, você verá a marca “Instagram do Facebook” na parte inferior da tela, em cinza claro, sem chamar a atenção. Também é possível encontrá-la dentro da tela de configurações após o login:

Veja mais no Tecnoblog

Curtir isso: Curtir Carregando...