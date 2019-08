Nasa divulga nova imagem de Júpiter feita pelo Hubble

Imagem mostra a Grande Mancha Vermelha do planeta

A Nasa divulgou uma nova imagem de Júpiter, feita pelo telescópio Hubble no dia 27 de junho.

A imagem mostra a Grande Mancha Vermelha do planeta, e revela também uma paleta de cores mais intensa nas nuvens circundando a atmosfera de Júpiter do que as registradas em imagens de anos anteriores.

Segundo a agência espacial americana, as mudanças nas cores indicam importantes modificações na atmosfera do planeta.

