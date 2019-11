Correios realiza venda de 120 motocicletas

Os Correios do Amapá realizam neste mês de novembro a alienação de 120 motocicletas. A visitação aos bens pode ser feita entre os dias 4 a 14 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro de Distribuição Domiciliária Marco Zero, situado à Rodovia JK, nº 1810.

É necessária a apresentação de proposta (cotação de preços) no período de 4 a 22/11/2019. O julgamento será realizado às 14h do dia 27/11/2019, quando também será comunicado o seu resultado.

As propostas podem enviadas por correspondência (carta ou ofício, via postal) ao endereço Av.: Coriolano Jucá, 125 – Bairro Central, Macapá/AP, CEP 68906910 – EDIFÍCIO SEDE DOS CORREIOS/AP (Supervisão de Compras, Suprimentos, Patrimônio e Serviços Gerais – SCPS/GRESC/AP).

O modelo de proposta para preenchimento pode ser solicitado pelos e-mail [email protected] ou [email protected], ou diretamente no edifício-sede dos Correios, em Macapá, no período citado.

Mais informações podem ser solicitadas pelo número de telefone (96) 3198-7219.

