Correios oferece serviço Achados e Perdidos

Durante feriados prolongados e festas populares, quando há o aumento no trânsito de pessoas e aglomerações, a perda de documentos pessoais é bastante comum. Para ajudar o cidadão a localizá-los, os Correios oferecem o serviço Achados e Perdidos: documentos encontrados podem ser entregues em qualquer agência dos Correios; a retirada é feita em uma agência centralizadora do Estado ou na unidade indicada pelo interessado após contato com a estatal.

Em 2019, foram cadastrados mais de 196 mil documentos em todo o Brasil. Desses, cerca de 5 mil foram devolvidos. O documento perdido é entregue somente ao próprio interessado ou representante legal devidamente reconhecido, mediante uma taxa de R$ 5,95 por retirada. A taxa se refere ao custo de recebimento, registro, guarda e procedimentos de entrega do documento. Para a entrega de vários documentos a uma mesma pessoa, é cobrada uma única taxa. O documento de menores de 18 anos deve ser retirado apenas pelos pais ou responsáveis, mediante a apresentação de um documento de identidade. O menor de 18 anos não pode autorizar outras pessoas a procederem a retirada do documento.

Os documentos ficam à disposição nos Correios pelo prazo de 60 dias corridos, contados a partir da data de recebimento na unidade. Após o término do prazo, os documentos são devolvidos aos órgãos emissores. Nesse serviço, são cadastrados apenas documentos. Outros objetos como bolsas, carteiras e assemelhados não são aceitos pelo serviço. Cartões de débito/crédito poderão ser recebidos/entregues, desde que acompanhados de outro (s) documento (s) do mesmo cliente.

Para saber se o documento perdido foi encontrado e está em uma agência de Correios, é preciso acessar o endereço http://www2.correios.com.br/servicos/achados_perdidos/default.cfm ou entrar em contato com a Central de Atendimento Correios – CAC nos telefones: 3003 0100 (Capitais e Região Metropolitanas); 0800 725 7282 (Demais localidades); 0800 725 0898 (exclusivo para portadores de deficiência auditiva).

Balcão do Cidadão – O serviço Achados e Perdidos é mais uma conveniência disponível nas agências dos Correios. A empresa já presta vários serviços ao cidadão, como a emissão, regularização e alteração de CPF; emissão de certificado digital; e entrada no seguro por acidente de trânsito (DPVAT). Por meio da iniciativa Balcão do Cidadão, os Correios estão ampliando a parceria com instituições públicas e privadas para a oferta de serviços e outras conveniências em suas agências. É uma oportunidade para órgãos públicos e empresas que querem potencializar a prestação de multisserviços, por meio da infraestrutura e da capilaridade das unidades de atendimento da estatal.

