Como comer bem gastando pouco?

Muita gente reclama que ser saudável custa caro. Mas será que é isso mesmo?

Essa é a dúvida de muita gente que pensa em mudar seus hábitos alimentares e ter uma alimentação mais saudável, natural e nutritiva. Mas antes de descobrir quanto custa comer bem, é preciso saber: qual é a definição de alimentação saudável para você?

As dietas da moda tentam impôr os alimentos “milagrosos” da vez (os sem glúten ou sem lactose são alguns), mas se alimentar de forma saudável não tem nada a ver com isso. Comer bem significa priorizar sua saúde, cuidando os nutrientes que vai ofertar para o seu corpo. E é fácil fazer isso sem que pese tanto no seu bolso.

Quer saber como?

A base de uma boa alimentação

A base de uma alimentação saudável deve ser alimentos in natura ou minimamente processados. Isso significa comer carne fresca, leite, ovos, grãos, nozes, legumes, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos.

Você pode comer frutas com ovos no café da manhã, sementes e castanhas nos lanches e no almoço e jantar o bom e velho arroz com feijão, uma carne magra e é claro, aquela saladinha para acompanhar. Nada de mais, né?

Organização é tudo!

Se entendermos a base de uma alimentação saudável, fica fácil notar que comer bem não custa caro. Mas para isso, você precisa ter um plano alimentar elaborado pra você, para entender quais alimentos você deve consumir e como variá-los ao longo da semana. Organizar suas refeições previamente também é fundamental na hora de economizar. Monte um cardápio e tire um tempinho do seu dia para cozinhar. Se você deixar pra comer na rua todos os dias, o gasto pode ser muito maior.

