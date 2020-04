Covid-19: médicos do Brasil Conta Comigo vão apoiar ações em Manaus

A cidade está quase no limite de sua capacidade hospitalar

A cidade de Manaus vai receber os primeiros profissionais de saúde cadastrados no Programa Brasil Conta Comigo, lançado no início de abril, com o objetivo de auxiliar estados e municípios nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19). A capital do Amazonas vive atualmente um quadro de muitas pessoas precisando de hospitalização e com a capacidade de atendimento hospitalar próximo ao limite. A medida será tomada a partir desta segunda-feira (13), segundo o Ministério da Saúde.

“Vai ser o primeiro estado que vamos fazer convocação dos voluntários que se cadastraram. Em Manaus temos mais de um mil enfermeiros, cadastrados no Conselho Federal de Enfermagem, além de 80 médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina. Esses profissionais de saúde estão dispostos a serem contratados pelo Ministério da Saúde para ampliar o atendimento à população de Manaus”, disse o secretário-executivo do ministério, Jõao Gabbardo.

A previsão é de que Manaus receba médicos intensivistas experientes e, com isso, possa ampliar a capacidade de atendimento aos casos de coronavírus. “São profissionais com muita bagagem, que atuam há muitos anos em vários outros hospitais do Brasil, que vão nos ajudar. São médicos vindo de regiões onde o atendimento ainda está tranquilo, para auxiliar onde mais precisamos no momento”, reforçou o secretário.

De acordo com a pasta, os profissionais terão também o apoio da Tele-UTI para auxiliar no atendimento dos casos. A estratégia do ministério permite que os médicos possam discutir o atendimento com outros médicos por meio de consulta virtual, para discussão da conduta clínica e de caso de cada paciente internado nos leitos de UTI, em atendimento específico ao covid-19. Conforme o último boletim divulgado pela pasta da Saúde, o Amazonas tem atualmente 1.206 casos confirmados e 62 mortes.

