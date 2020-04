Amapá tem 237 casos confirmados, 92 recuperados, 05 óbitos e 143 em investigação

O Governo do Amapá atualiza neste domingo, 12, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 237 casos confirmados, 1.014 descartados e 143 suspeitos em investigação laboratorial.

Na data de hoje, o Amapá possui 234 amostras biológicas para análise, distribuídas em três laboratórios, sendo eles, o Instituto Evandro Chagas, Laboratório Central do Amapá (Lacen) e laboratório MR, instituição particular contratado pelo Governo do Amapá.

Em relação ao último boletim, 44 novos casos foram confirmados, sendo 1 casos no município de Oiapoque, 10 em Santana e 33 em Macapá. Do número total, 92 já foram curados. Desses, uma alta aconteceu neste domingo, 12, de um paciente de 38 anos, assim o Centro de Atendimento Intensivo Covid-19 já conta com três casos recuperados. O estado contabiliza cinco mortes de pacientes.

Dos 237 casos confirmados, 129 estão em isolamento familiar e 11 em isolamento hospitalar, sendo 7 em hospitais particulares, 4 no Centro de Atendimento Intensivo ao Covid-19 – desses, dois em clínica médica e dois em UTI, com auxílio de respiradores.

A capital soma 204 casos registrados do novo coronavírus; Santana tem 31 casos; e Oiapoque com 2 casos.

Por município, os números de casos suspeitos, são:

Macapá: não informado

Santana: 112

Mazagão: 01

Calçoene: 07

Cutias do Araguari: 01

Laranjal do Jari: 03

Oiapoque: 09

Pedra Branca do Amapari: 03

Porto Grande: 03

Serra do Navio: 01

Vitória do Jari: 03

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

