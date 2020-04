Correios homenageia 60 anos de Brasília com exposição filatélica virtual

Brasília, conhecida por tantos monumentos e arquitetura arrojada e moderna, também é fonte de inspiração para a filatelia. A capital do país, que completou nessa terça-feira (21) seus 60 anos, é tema da primeira exposição virtual filatélica promovida pelos Correios. A homenagem à capital federal pode ser conferida a partir desta terça-feira, no Blog da Filatelia.

O primeiro episódio da exposição virtual, “60 anos de Brasília nos selos postais: a construção da memória da cidade”, retrata a história da capital com a influência da estética de cada época estampada em selos de vários artistas.

As peças trazem as grandes personalidades que ergueram essa cidade, marcos históricos como a Missão Cruls, além de belezas arquitetônicas e outras curiosidades. Qual foi a Brasília imaginada nos selos postais brasileiros ao longo do tempo? Que elementos foram selecionados para a construção desta memória? Esta exposição virtual objetiva fornecer informações aos seus visitantes para que respondam estes e outros questionamentos.

Traços únicos – A planta em forma de avião traz consigo os pontos cardinais em cada endereço. Ela é de Norte a Sul, de Leste a Oeste. É Plano Piloto, é cidade satélite, é para quem quiser se encantar com as novidades que a capital federal tem de melhor para oferecer.

Há quem se espante com tantas letras nos endereços, mas conhecer Brasília é saber que é na L2, onde o Sol sempre irá nascer. É vivenciar as lições de Geografia diariamente.

Encantadora por suas formas, curvas e retas, Brasília também é admirada por tantos outros pelo seu horizonte que nos traz uma nova obra de arte desenhada no céu em tempos de seca. Brasília é a cidade sonhada por Dom Bosco, empreendida e realizada por Juscelino Kubstischek, Oscar Niemeyer, Lucio Costa e tanto outros brasileiros que se aventuraram e foram os candangos do Planalto Central.

Para comemorar o aniversário da nossa capital, ainda estão previstos outros lançamentos e celebrações dos Correios. Acompanhe as novidades no Blog da Filatelia e nas redes sociais da empresa.

