Doenças oportunistas: conheça os cinco pilares do bem-estar para se manter saudável

Mudanças bruscas no estilo de vida podem contribuir para a chegada dessas doenças

Como você tem cuidado de sua saúde? O covid-19 não é a única doença à solta por aí, por isso os cuidados devem abranger não só a prevenção a essa como a outros problemas que possam surgir. Para isso, vale apostar no equilíbrio em cinco pilares essenciais ao ser humano.

“O conceito do que seria ter uma vida saudável não se resume apenas à ausência de doenças, mas um sentido mais global que envolve o bem-estar do ser humano. Neste momento crítico, a sobrecarga de informações, juntas ao medo e à sensação de impotência, impossibilitam que a gente consiga tomar o devido cuidado com a mente, afetando todo o resto”, explica o médico Filippo Pedrinola.

Veja quais são esses cinco pilares e como eles interferem na sua vida.

Alimentação

Fortalecer o sistema imunológico em um período como este é mais do que necessário, e uma alimentação saudável é capaz de prevenir e até mesmo reverter doenças. Tenha uma dieta variada e rica em alimentos como frutas, legumes, verduras e grãos, evitando alimentos processados, com muita gordura e açúcar. Além de reforçar o sistema imunológico, impede a ingestão de calorias em excesso enquanto a pessoa está impossibilitada de voltar a sua rotina normal.

Exercícios físicos

É possível manter o corpo ativo durante um período de quarentena. Embora a carga e intensidade sejam amplamente reduzidas, isso não é prejudicial e nem fará o seu corpo se desacostumar com o que vem executando até agora nas academias. Faça flexões, agachamentos, abdominais e improvise alteres com objetos em casa. A internet possui diversos tutoriais sobre como se exercitar sem ir a uma academia. Isso ajuda a manter o peso ideal e os exercícios liberam substâncias benéficas ao cérebro que comprovadamente diminuem os efeitos da ansiedade.

Espiritualidade

A espiritualidade também deve ser priorizada, e isso nada tem a ver com crenças pessoais ou religião, mas com uma ligação do indivíduo para consigo mesmo, com seus familiares, amigos e com o universo. Meditação e ioga são algumas das práticas que oferecem essa ligação íntima ao indivíduo

Veja também:

Cadastro para o Auxílio Emergencial pode ser feito nas agências dos Correios

Bioparque da Amazônia recebe novos moradores neste período de pandemia

Amapá tem 15.166 casos confirmados, 10.700 em análise laboratorial, 7.095 pessoas recuperadas e 303 óbitos

Estresse

Hoje em dia há quem diga que é impossível viver uma vida sem se estressar. Em partes, é verdade, mas isso não deve predominar na vida de ninguém. Focar nos problemas do agora, por meio do mindfulness, ajuda no controle do estresse e permite levar o dia a dia com mais leveza.

“É, realmente, muito desesperador, mas pensar apenas nisso não muda nossa situação. Temos que nos focar na solução do problema, que somos nós mesmos. Cada um fazendo sua parte e se sentindo bem ao fazer isso já é suficiente para que consigamos obter êxito nessa situação”, declara o dr. Pedrinola.

Sono

A privação do sono também é um dos fatores responsáveis pela mudança brusca de estilo de vida, acarretando em problemas que afetam os hormônios responsáveis por regular a fome, fazendo com que ela surja de forma mais exagerada do que o comum. É durante o sono que refazemos toda a bioquímica celular do nosso corpo, por isso é importante priorizar a hora de dormir, buscando alcançar um tempo de aproximadamente 7h30 de sono para o corpo conseguir completar todos os processos durante as 6 fases do sono.

Via iBahia

Curtir isso: Curtir Carregando...