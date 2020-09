INSS: Confira qual a nova idade mínima da aposentadoria em 2020

Veja o que muda no tempo de contribuição para este ano após a implementação da reforma da Previdência.



Já se passaram nove meses desde a implementação das novas regras de aposentadoria advindas da reforma da Previdência. As mudanças, que afetaram o tempo mínimo de contribuição, são mais duras e permitem opções de transição como forma de amenizar seus impactos.

Ano após ano, as exigências mudam para quem pede o benefício. No caso de 2020, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a pedir mais seis meses de contribuição para quem deseja se aposentar com idade mínima progressiva ou por idade, no caso de mulheres.

Aposentadoria com idade mínima progressiva

Quem deseja se aposentar com idade mínima progressiva agora terá que contribuir seis meses a mais. Mulheres terão que ter 56 anos e seis meses, com mínimo de 30 anos de contribuição, para se aposentarem. Já para homens, a exigência é 61 anos e seis meses de idade, com mínimo de 35 anos de contribuição.

Veja também:

Indicadores do mercado de trabalho da FGV apresentam melhora em agosto

À espera de novo concurso, TJAP tem 239 cargos em aberto

Momento Espírita: Homens livros

Mulheres: Idade mínima de 56,5 anos + 30 anos de contribuição;

Homens: Idade mínima de 61,5 anos + 35 anos de contribuição.

Aposentadoria por idade



Já no caso da aposentadoria por idade, apenas as mulheres terão que contribuir seis meses a mais. Agora, é necessário ter 60 anos e seis meses de idade e 15 anos de contribuição no INSS. Anteriormente, a idade exigida era de 60 anos. Para homens a regra permanece a mesma, já que a reforma não alterou os critérios para esse grupo. Eles ainda poderão solicitar o benefício aos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição.

Mulheres: 60,5 anos + 15 anos de contribuição;

Homens: 65 anos + 15 anos de contribuição.

Veja mais em Edital Concursos

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...