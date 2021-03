Lou Ottens, inventor da fita cassete, morre aos 94 anos; conheça seu legado

O engenheiro holandês Lodewijk Frederik Ottens, conhecido como Lou Ottens, faleceu aos 94 anos no último dia 6 de março, segundo informações da agência de notícias NRC Handelsblad. Ottens foi responsável por comandar o time que inventou a fita cassete — a famosa K-7 —, além de integrar as equipes que criaram o Compact Disc (CD) e o Video 2000, formato de fita de vídeo que serviu de alternativa ao clássico VHS.

Nascido em 1926, pode-se dizer que Ottens ingressou no mundo tecnológico no período da Segunda Guerra Mundial, quando construiu um rádio para sua família. Anos depois, ele desenvolveria um produto que revolucionaria a música, tornando-a mais acessível e democrática.

A fita cassete, primeira grande tecnologia criada por Ottens, surgiu no início da década de 1960, quando o engenheiro era chefe de desenvolvimento de produtos na filial belga da empresa Philips. De acordo com o NPR, Ottens queria produzir uma maneira mais compacta e acessível para as pessoas ouvirem música, em vez de recorrerem a equipamentos pesados que usavam grandes fitas de cartucho ou discos de vinil naquela época.

