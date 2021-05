Covid-19: Semsa inicia vacinação de profissionais da Educação e pessoas com privação de liberdade

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciará nesta segunda-feira (17) a vacinação dos profissionais da Educação e de pessoas com privação de liberdade. A imunização destes grupos está prevista no Plano Nacional de Imunização (PNI) e a vacina utilizada na ação será a Oxford/AstraZeneca.

A imunização dos profissionais da Educação será dividida em quatro etapas, com subdivisão por idade, de forma a organizar o processo de vacinação. A imunização desta segunda-feira (17) será direcionada aos profissionais de 50 a 59 anos que atuam em creches e em escolas da Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A vacina para este grupo estará disponível das 9h às 17h nos drives-thru localizados na Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Policlínica e Rodovia do Curiaú. Além deles, esses profissionais poderão iniciar o seu esquema vacinal na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.



Para ter acesso ao imunizante é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, o último contracheque e carteira de trabalho.



Pessoas com privação de liberdadeA imunização deste grupo acontecerá no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), e seguirá a seguinte ordem: idosos, pessoas com comorbidades e, posteriormente, os demais apenados em ordem decrescente de idade. A vacinação será feita pela equipe de Saúde do Iapen.Pessoas com deficiência permanente e sem BPCA Semsa continuará a ação de imunização das pessoas com deficiência permanente e sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC). A vacinação deste grupo acontecerá das 10h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Congós e Novo Horizonte.



O imunizante utilizado é a Pfizer/BioNTech e para ter acesso a primeira dose é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e um laudo médico que comprove a deficiência permanente.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

