França anuncia reabertura para turismo e mantém Brasil em “lista vermelha”

O governo da França anunciou que vai relaxar medidas de controle de estrangeiros no país a partir do próximo dia 9.

As barreiras, no entanto, serão mantidas para brasileiros.

Turistas vacinados não serão obrigados a mostrar testes negativos de covid-19, incluindo os turistas europeus da “lista verde” de países, que inclui Israel, Japão e Austrália.

O Brasil, por outro lado, está na “lista vermelha”, na qual figuram países com expansão de variantes ou aumento das taxas relacionadas à doença.

