MP-AP oferta denúncia contra acusado de feminicídio, em Macapá

Nesta quinta-feira (30), o Ministério Público do Amapá (MP-AP) apresentou denúncia contra Marinilson da Silva dos Santos, de 20 anos, pelo crime de feminicídio, praticado contra Aldenilza dos Santos Gama e tentativa de homicídio das filhas da vítima de 17 e 21 anos. Os crimes foram praticados no dia 14 de setembro de 2021, no bairro parque dos buritis, zona norte da capital.

A Ação Penal foi protocolada sob o processo nº 0006130-02.2021.9.04.0001, com base no Inquérito Policial (IP) e Auto de Prisão em Flagrante (APF) da 1° Delegacia de Polícia Civil da cidade. A Denúncia é assinada pela promotora de Justiça Klisiomar Lopes, titular da 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri.

O acusado foi preso em flagrante, junto com um amigo que tentou acobertá-lo em sua residência e o ajudou na tentativa de fugir do local. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Entenda o caso

O acusado morava há quatro anos com as vítimas e era visto como amigo e irmão da família. A vítima, percebendo que o denunciado estava andando em “más companhias”, pediu para que ele saísse de sua residência.

Por não aceitar o pedido, o autor do crime aproveitou-se da condição de aproximação da família e durante a madrugada, quando a vítima dormia, a matou com golpes de faca.

A vítima ainda conseguiu gritar por socorro. Uma das filhas escutou o pedido da mãe e foi em direção ao quarto, na tentativa de evitar a consumação do crime.

O acusado as trancou no local e foi até o quarto da segunda filha da vítima. Ela, por confiar nele, abriu a porta e ele a levou para o quarto onde estavam a vitima e a outra filha.

Ao entrarem no quarto, o acusado tentou matar as filhas da vítima desferindo golpes de faca, que atingiram as mãos. Elas conseguiram se desvencilhar se trancando no quarto e acionaram a polícia.

Em seguida, Marinilson fugiu para a casa de um amigo, que lhe deu abrigo. Este, que tentou favorecer o denunciado na medida em que o auxiliou a subtrair-se à ação da polícia.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Gerente de Comunicação – Tanha Silva

Núcleo de Imprensa

Texto: Halanna Sanches e Ana Girlene

