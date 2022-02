Seleção de novos alunos para o Mestrado em Ciências da Saúde inicia em março

Inscrições para o processo seletivo abrem dia 1º de março; serão ofertadas 22 vagas.

O Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde (PPGCS), da Universidade Federal, tornou público o edital de seleção de alunos para a turma deste ano. As inscrições para o mestrado serão gratuitas e realizadas no período de 1º a 11 de março, no endereço eletrônico https://depsec.unifap.br/concursos/. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição on-line e anexar, em formato PDF, os documentos listados no edital de seleção.

Ao todo, serão ofertadas 22 vagas. Os candidatos de ações afirmativas concorrerão a 25% do total das vagas ofertadas, destinadas a negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência. Poderão inscrever-se candidatos graduados portadores de diploma de nível superior, desde que o tema a ser desenvolvido seja contemplado pelas linhas de pesquisa dos orientadores do mestrado. Candidatos com diplomas obtidos em instituições estrangeiras têm que apresentar documento de revalidação do diploma no Brasil por universidade pública ou a presença de acordo de cooperação entre a Unifap e a instituição de origem do candidato.

O processo de seleção terá as seguintes etapas: carta de apresentação e intenção (eliminatória e classificatória); avaliação do projeto de pesquisa (eliminatória e classificatória); prova oral (eliminatória e classificatória), a ser realizada no período de 11 a 19 de abril de 2022; e análise do Curriculum Lattes (classificatória) . O resultado final da seleção está previsto para até 11 de maio deste ano.

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde tem como objetivo capacitar profissionais

para atuar com competência e ética no ensino, na pesquisa e na área da saúde. O mestrado é dividido em duas áreas de concentração: Ensaios Biológicos; e Epidemiologia e Saúde Pública.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital de seleção, pelo e-mail

[email protected] e no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/ppcs/.

Serviço

Processo Seletivo de novos alunos para o Mestrado em Ciências da Saúde

Inscrições de 1º a 11 de março de 2022, no endereço eletrônico https://depsec.unifap.br/concursos/. 22 vagas. Inscrição gratuita. Edital de seleção no link https://depsec.unifap.br/concursos/processos/62009e7dd4f3f107d68ca0c2.

