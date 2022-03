Afegãs são impedidas de viajar sem companhia de um homem da família

Ordem foi dada pelo governo talibã às companhias aéreas

O governo talibã volta a impor regras à liberdade das mulheres. Desta vez, as autoridades decretaram que as mulheres afegãs estão impedidas de viajar se não estiverem na companhia de um homem da família.

A ordem foi dada pelos talibãs às companhias aéreas.

A medida foi tomada depois do adiamento da volta das jovens ao ensino secundário e depois da decisão, nesse fim de semana, de criar dias específicos para homens mulheres poderem frequentarem, separadamente, jardins e outros espaços públicos.

Na semana passada, o porta-voz adjunto do governo talibã, Inamullag Samangani, disse que as escolas do 7º ao 12º ano (dos 12 aos 18 anos de idade) continuariam fechadas. O anúncio foi feito no dia em qua as escolas reabririam, após as férias de inverno.

Dezenas de milhares de jovens deviam regressar ao ensino secundário, cerca de sete meses depois de o regime talibã ter subido ao poder e restringido os direitos das mulheres à educação e ao trabalho.

Veja mais no site da Agência Brasil

