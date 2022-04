Hoje é Dia dia do índio

DIA 19 DE ABRIL:

Dia do Psicomotricista [Data da fundação da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade em 19 de abril de 1980, no Centro de Estudos Carlos Saboya, na Clínica Beatriz Saboya e Ipanema, Rio de Janeiro, deu-se a fundação da Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora (SBTP), ligada à Sociedade Internacional de Terapia Psicomotora. O Psicomotricista é o profissional que age na interface saúde, educação e cultura, avaliando, prevenindo, cuidando e pesquisando o indivíduo na relação com o ambiente e processos de desenvolvimento, tendo por objetivo atuar nas dimensões do esquema e da imagem corporal em conformidade com o movimento, a afetividade e a cognição].

Dia do Exército Brasileiro [Dia do Exército é celebrado em memória à primeira Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Foram as principais ações bélicas ocorridas no Nordeste brasileiro contra a presença dos holandeses na região].

Dia do Índio [Decreto Federal 5540, de 02/06/1943, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. A data de 19 de abril foi proposta em 1940, pelas lideranças indígenas do continente que participaram do Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México].

Nasce, em São Borja (RS), o estadista Getúlio Dorneles Vargas em 19/04/1882. Getúlio Vargas foi um dos grandes nomes da história do Brasil no século XX. Ficou conhecido por ter sido o presidente brasileiro que mais tempo ocupou a presidência (entre 1930 e 1945). Nascido de uma família de estancieiros no Rio Grande do Sul, foi alçado à presidência em 1930, permanecendo no poder durante 15 anos. Esse período ficou conhecido pelos historiadores como Era Vargas e foi dividido em três fases: Governo Provisório (1930-1934), Governo Constitucional (1934-1937) e Estado Novo (1937-1945). Em agosto de 1954, o governo enfrentava um crítico quadro. Pressionado por todos os lados, a situação do presidente agravou-se terrivelmente quando o seu maior opositor – Carlos Lacerda – foi alvo de uma tentativa de assassinato fracassada, que ficou conhecida como Atentado da Rua Tonelero e aconteceu em 5 de agosto, tendo como mandante o chefe de segurança do Palácio do Catete, Gregório Fortunato. O jornalista sobreviveu, mas seu guarda-costas, um major da Aeronáutica, foi morto. No dia 24 de agosto de 1954, redigiu uma carta-testamento e cometeu suicídio, chocando o país.

-Nasce, no Recife (PE), o poeta Manuel Carneiro de Sousa Bandeira em 19/04/1886, ocupante da cadeira nº 24 da Academia Brasileira de Letras. Manuel Bandeira foi um poeta brasileiro e também professor. “Vou-me Embora pra Pasárgada” é um dos seus mais famosos poemas. Foi também professor de literatura, crítico literário e crítico de arte. Os temas mais comuns de sua obra são: a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, o cotidiano e a infância. Foi um dos maiores representantes da primeira fase do Modernismo. Em 1903 começou a lutar com a tuberculose e que só conseguiu se livrar quando fez tratamento na Suíça, onde ficou de 1913 a 1914. Escreveu dezenas de livros, dentre os quais: A Cinza das Horas, poesia, 1917; Carnaval, poesia, 1919; O Ritmo Dissoluto, poesia, 1924; Libertinagem, poesias reunidas, 1930; Estrela da Manhã, poesia, 1936; Lira dos Cinquenta Anos, poesia, 1940. Manuel Bandeira faleceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de outubro de 1968. Suas poesias haviam sido reunidas, pouco antes, em Estrela da Vida Inteira (1966).

Nasce, em São Paulo, a escritora Lygia Fagundes Teles no dia 19 de abril de 1923 (posteriormente, descobriu-se que na verdade ela nasceu em 1918 e escondia sua verdadeira idade), sendo a 3ª mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, para ocupar a Cadeira nº 16, eleita em 24 de outubro de 1985, na sucessão de Pedro Calmon e recebida em 12 de maio de 1987 pelo acadêmico Eduardo Portella. Considerada pela crítica uma das mais importantes escritoras brasileiras, publicou ainda na adolescência o seu primeiro livro de contos, Porão e sobrado (1938). Estudou direito e educação física antes de se dedicar exclusivamente à literatura. Em 2005 recebeu o Prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa. É autora de clássicos modernos como As meninas, Ciranda de pedra e Seminário dos ratos. Faleceu em 4 de abril de 2022 (oficialmente aos 98 anos, mas extraoficialmente aos 103 anos).

Nasce, em Cachoeiro do Itapemirim (ES), o cantor e compositor Roberto Carlos Braga (19/04/1941), o quarto filho de relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga. Considerado “O Rei” da música romântica, foi o líder do movimento musical chamado de Jovem Guarda que surgiu nos anos 60. Com 6 anos de idade, enquanto brincava na linha do trem, Roberto sofreu um grave acidente que resultou na amputação de parte da perna direita. Entre seus grandes sucessos se destacam: “Detalhes” (1971), “Como vai você” (1972), “Falando sério” (1977), “Na paz do seu sorriso” (1979), “Emoções” (1981) e “Fera Ferida” (1982). Com o sucesso da música “Nossa Senhora” (1993), os seus discos seguintes passaram a ter sempre uma música religiosa. Roberto Carlos se tornou um campeão de vendas. Em 1994 bateu a marca de 70 milhões de discos vendidos. Fez milhares de shows em centenas de cidades, no Brasil e no exterior. Seu fã-clube é um dos maiores de todo o mundo. Dezenas de artistas já fizeram regravações de suas músicas. Já lançou discos em espanhol e inglês, em diversos países.

Dia de Santo Expedito [Expedito era um soldado romano que levava uma vida de excessos até se converter e começar a ser perseguido por seguir os passos de Jesus Cristo. Santo das causas justas e urgentes, Expedito conseguiu converter vários soldados e no dia 19 de abril de 303 foi martirizado e morto com a cabeça decepada. Por esse motivo, dia 19 é celebrado o dia de Santo Expedito. “Hodie”, palavra derivada do latim que significa “Hoje”, essa é a palavra que simboliza o santo, já que representa o agora].

