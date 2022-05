Ex-presidentes da Ucrânia pedem ajuda para salvar vidas de civis e militares

Nós, Leonid Kuchma, Віктор Ющенко e Peter Poroshenko, segundo, terceiro e quinto presidentes da Ucrânia, estamos a dirigir-nos aos líderes do mundo. Para os Estados-Membros da União Europeia, Estados Unidos da América e Canadá, China, Turquia e outros, e a ONU.



Pedimos a todos os recursos diplomáticos disponíveis para ajudar as autoridades ucranianas a salvar as vidas de civis e militares ucranianos que no território da usina Azovstal a Rússia por ordem de Putin está a tentar destruir por métodos bárbaros.

Que brutalidade chocante de racistas desprovida de qualquer sentido militar. A cidade de Mariupol está praticamente destruída pelo exército russo, que agora tenta esconder os vestígios dos seus crimes.

A extraordinária coragem e heroísmo dos guerreiros-defensores ucranianos atingiram não só a Ucrânia, mas o mundo inteiro. Batalhão Azov, os nossos fuzileiros navais, os nossos guardas de fronteira já fizeram história porque o seu feito militar é sem precedentes. E estes são os nossos heróis nacionais, altruístas, corajosos, patrióticos.

Mas agora já não se trata de luta igual ou desigual. Aos olhos de todo o mundo, há uma tentativa de vingança sangrenta e o massacre dos russos sobre aqueles que, embora nos arredores, os derrotaram com o poder do espírito e poder da vontade.

Exortamos cada um de vocês a se juntarem para salvar as vidas de ucranianos heróicos.



Dezenas de milhões de ucranianos olham para si com esperança, a sua mediação bem-sucedida será gratamente aplaudida por todos os povos do mundo civilizado.



!! !! ️!! ️️ Se o grupo de negociação considerar adequado, está pronto para se juntar ao processo de negociação sobre a extração dos defensores do Azovstal, junto às autoridades internacionais e ucranianas, e participar pessoalmente na implementação deste procedimento.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...