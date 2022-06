Dicas práticas para elaborar um currículo eficiente

Sabemos que atualmente o Brasil vem passando por uma crise na economia, o que gera consequências diretas no mercado de trabalho, diminuindo os postos de trabalho e as ofertas de empresas, bem como aumentos salariais.



Mesmo assim, é importante manter a perseverança e ir em busca da estabilidade financeira tão sonhada. Para isto são necessárias algumas estratégias, como a experiência, cursos, desempenho profissional, boas relações, um bom preparo para entrevistas de emprego e claro: um currículo impecável!



Neste artigo, selecionamos algumas dicas valiosas que vão lhe ajudar a elaborar um currículo eficiente. Além disso, também mostraremos modelos de currículos para diferentes profissões.



Um currículo diferente para cada profissão ou estágio profissional

Esta é a nossa primeira dica. O currículo precisa corresponder ao nível profissional de cada pessoa. Se você é um aprendiz ou estagiário, o seu currículo será de uma forma e se for um doutor ou mestre, por exemplo, o seu currículo será de outra forma. Claro que além das informações contidas nele, no que diz respeito a experiência profissional, se diferem, mas também existem outros fatores que exigem um tipo diferente de currículo para cada nível profissional.



Simples, mas objetivo



Existem empresas e profissionais que preferem currículos mais enxutos, sem muitos detalhes. Para este tipo de seleção prepare um currículo mais objetivo, ideal para uma entrevista para uma vaga de emprego onde o recrutador não terá muito tempo para fazer análise curricular.

Outro opção é produzir um currículo que é simples, mas que possui aparência mais profissional, inserindo todas as informações importantes, mas sem fazer grandes acréscimos, que podem ser descartados e assim, poupar o tempo de quem vai analisar.



Curriculum Vitae



Vai apresentar curriculum vitae? Ótima ideia! O mais utilizado atualmente é o modelo curriculum vitae, por ser mais completo consegue destacar toda a vida profissional do candidato. Existem opções distintas para este tipo de currículo, uma contendo todas as experiências, formações e cursos extras, além dos dados pessoais, mas sem foto. Já a outra opção reúne todas estas informações e ainda contém uma foto do candidato. Fica a seu critério a escolha de incluir ou não a foto. Algumas empresas preferem assim, outras até exigem uma foto.



Modelo de currículo pronto

Essa dica é para quem não dispõe de muito tempo para preparar o currículo. Existem diversos modelos de currículos prontos na internet, basta que o profissional preencha com suas informações, o que facilita a vida do candidato. Ainda há quem prefira produzir o próprio currículo.



Currículo Jovem Aprendiz

Este tipo de currículo deve destacar a formação do candidato, bem como suas qualificações, cursos extras, quando não há experiência profissional, que é o caso da maioria dos jovens aprendizes. Caso o estudante já tenha alguma experiência pode fazer um currículo acrescentando e evidenciando esta experiência profissional, quem sabe até anexando uma carta de recomendação da empresa.



Primeiro emprego



Para quem vai se candidatar pela primeira vez a dica é: use e abuse de suas experiências acadêmicas como participações em palestras, seminários, apresentando artigos, intercâmbios, desde que estes tenham relação com a vaga a qual almeja. Para quem já teve experiências como jovem aprendiz ou estágio, há mais vantagens ainda e é importante destacar no documento.

Outro diferencial é incluir um idioma no qual você tenha domínio e comprovação através de certificado de curso. As empresas geralmente selecionam candidatos que sejam fluentes ou estejam com o inglês no nível intermediário, por isso a importância.



Vai se candidatar a uma vaga de trainee?



Então prepare um novo currículo, pois nesta fase da carreira profissional as empresas vão considerar bem mais as outras experiências profissionais. Dar destaque as habilidades que você adquiriu com estágios anteriores e ao seu desempenho ao longo do curso superior ajudam na seleção. Outra dica para este caso é incluir trabalhos voluntários e experiências que evidenciem suas habilidades.



A oportunidade de alavancar a carreira



Surgiu uma oportunidade de subir uns degraus na sua área profissional? Esta é a hora perfeita para incrementar o currículo. A esta altura da vida profissional, você já acumulou experiências boas e ruins, cases de sucesso, além de já ter tido a oportunidade de liderar equipes, desenvolver projetos e assim reunir pontos fortes, que contam a seu favor na hora de se candidatar. Estruture seu currículo de forma que todas essas experiências positivas apareçam, traçando uma linha do tempo. Vale também anexar materiais de projetos de sua autoria.



Você também pode dividir em blocos as informações para que o recrutador tenha uma visibilidade melhor, mostrando um currículo organizado, rico e bem estruturado.



Você também não pode esquecer de acrescentar:

Evolução da carreira;

Dados gerenciais;

Pontos fortes;

Experiência técnica.



Pronto! Agora é se preparar, ensaiar, escolher a roupa adequada e confiar no seu trabalho que a vaga será sua!

