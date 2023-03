Coreia do Norte dispara dois mísseis de submarino, diz mídia estatal

Treinamentos militares do país de Kim Jong Un estão sendo monitorados pelas autoridades de inteligência tanto dos EUA quanto da Coreia do Sul

A Coreia do Norte lançou dois mísseis de um submarino nas águas do Mar do Japão na manhã deste domingo, no horário local, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA.

Os “estratégicos mísseis de cruzeiro” foram lançados de um submarino “8.24 Yongung”, disse a KCNA – a mesma embarcação usada para testar o primeiro míssil balístico lançado por submarino da Coreia do Norte em 2016.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS, em inglês) disse no domingo que a Coreia do Norte disparou pelo menos um míssil não identificado de um submarino perto da cidade portuária de Sinpo, na província de Hamgyong do Sul.

A KCNA afirmou que os mísseis voaram por mais de uma hora, viajando a cerca de 1.500 quilômetros por hora e fazendo movimentos em forma de oito antes de atingir “precisamente” um alvo.

