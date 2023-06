100 jovens vão se capacitar como instaladores de sistemas fotovoltaicos pelo SENAI Amapá

Jovens e adultos em situação de vulnerabilidade serão capacitados na área de energias renováveis pelo SENAI Amapá. Cerca de 100 pessoas ingressam neste ano no curso de Instalador de Sistema Fotovoltaico, com duração de cerca de quatro meses. A qualificação profissional é voltada para pessoas que precisam se inserir no mercado de trabalho.

A capacitação faz parte do Programa Amapá Solar, idealizado pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico, que insere o Amapá na agenda da nova economia. A abertura do ciclo de aulas 2023 aconteceu nesta terça-feira, 30, no SENAI Santana, unidade de referência na área.

A diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, ressaltou que o intuito é formar mão de obra local para desempenhar atividades relativas ao setor, por se tratar de um mercado em expansão. “Nosso objetivo é qualificar as pessoas daqui, para que sejam contratados para os empreendimentos e indústrias que estão se instalando no Amapá”, ressaltou.

“É o casamento perfeito, porque o SENAI entra com a qualificação, o Estado com investimentos no setor e as empresas vão absorver esses profissionais qualificados”, explicou a diretora.

O jovem Manoel Souza, 20 anos, espera não só melhorar a qualidade de vida de sua família e crescer profissionalmente, mas também contribuir para que a população tenha acesso à energia.

“Venho de uma localidade onde a energia elétrica é muito precária, e vivenciei muitas dificuldades. Então, por meio da profissão que escolhi sei que posso transformar a vida das pessoas e depois de adquirir experiência no mercado de trabalho, sonho em empreender”, destacou o aluno.

O governador do Amapá em exercício, Antonio Teles Junior, ressaltou a importância da energia elétrica na vida da população e o privilégio dos alunos em se capacitarem na área. “Este é o setor que mais cresce atualmente no estado, com um mercado promissor, mas para atender a demanda é preciso que tenhamos mão de obra qualificada, e o SENAI é o parceiro ideal para capacitar as pessoas neste segmento”.

“Precisamos criar cada vez mais políticas públicas para diminuir o desemprego, aquecer o mercado de trabalho e atrair novos investidores para o estado. Nossa parceria com o SENAI deve-se ao fato de ser uma instituição com expertise e que forma profissionais com excelência, não só no segmento de energia, mas em diversas áreas”, frisou o diretor-presidente da Agência Amapá, Jurandil Juarez.

