Governador Clécio Luís inicia 2024 reafirmando o compromisso com a saúde e acompanhando os atendimentos no HE de Macapá, após reforma geral

Em um ano, mais de 80 locais foram revitalizados na principal unidade de urgência e emergência do estado.

Por: Jamile Moreira .Colaboradores: Weverton Façanha

Nesta terça-feira, 2 de janeiro, a exatamente um ano atrás, o governador Clécio Luís entrava no Hospital de Emergência para reforçar o compromisso com a saúde pública. No início deste segundo ano de gestão, não foi diferente. Após mais de 80 espaços reformados, aquisição de equipamentos e farmácia abastecida, Clécio e o vice, Teles Júnior, retornaram para acompanhar os atendimentos e reafirmar a saúde como prioridade em 2024.

Depois das intervenções gerais no HE, é possível ver mudanças importantes, principalmente estruturais e no acolhimento dos pacientes. De janeiro de 2023 até agora já foram revitalizados, ampliados ou reformados.

O investimento, de mais de R$ 5 milhões, permitiu realizar obras que amenizaram problemas crônicos na infraestrutura da unidade, como a ampliação de leitos de UTI, e um novo telhado, que evitou goteiras nas fortes chuvas em 2023, que inundavam enfermarias.

E mesmo pontuando que ainda falta muito, o Governo do Estado vem garantindo mais dignidade no atendimento aos pacientes.

“Há exatamente um ano eu estava aqui com o vice-governador e fizemos a nossa primeira imersão no HE. Ouvimos as pessoas, para garantir um fluxo de atendimento cada vez mais humano e moderno, e começamos, então, a promover uma mudança no Hospital de Emergência. Hoje, temos uma realidade completamente diferente, desde a recepção até a fachada”, destacou Clécio Luís.

O governador também reforçou o compromisso firmado em 2023 para a construção do novo HE. O investimento, de mais de R$ 110 milhões, vai ampliar a capacidade de atendimentos de urgência e emergência na rede pública do estado.

“É só o começo, nós também entregamos outras unidades hospitalares e vamos entregar mais, vamos construir um novo HE, com recursos destinados pelo senador Davi, e não vamos parar. A saúde continuará sendo a nossa grande prioridade”, afirmou o governador.

O vice-governador, Teles Júnior, reforçou que para o que era o HE e como está atualmente, são avanços que precisam ser comemorados. E explicou as intervenções que estão em andamento na reforma da UTI 1, que receberá pacientes que necessitam também de diálise.

“Aqui vão ser leitos de UTI para pacientes com diálise, ou seja, que precisam ter alguma intervenção mais específica em seus tratamentos, será uma das UTIs mais bem equipadas do estado, que em breve será entregue à população. Teremos aqui também leitos de UTI com isolamento, que é muito importante. O nível de qualidade do atendimento no HE para UTI vai aumentar bastante e o principal, vai salvar muitas vidas”, ressaltou Teles Júnior.

Mudanças no HE

Dentre as mudanças realizadas no HE, está a ampliação em 150% da capacidade da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que, agora, conta com dez leitos e equipamentos que vão desde máquina de hemodiálise a desfibrilador.

Foram reformadas, ainda, 19 enfermarias, além de banheiros, laboratórios, corredores, salas de repouso e consultórios.

Entre as primeiras mudanças significativas e que impactam diretamente no conforto de pacientes e profissionais da unidade, está a instalação de 45 centrais de ar; de janelas que estavam sem a proteção contra sol e chuva; e bebedouros. Além disso, o prédio teve todo o forro e telhado substituído.

Um novo fluxo de atendimentos também foi implantado no HE. garantindo um serviço mais humanizado e moderno, obedecendo a escala de Manchester, que classifica os pacientes de acordo com a gravidade do estado clínico.

A unidade recebeu novos equipamentos de imagem, como aparelhos de raio-X fixo e portátil, além de ultrassom e arco cirúrgico. O HE também passou a contar com 60 novas camas para os leitos e teve a farmácia totalmente abastecida com medicamentos, insumos e correlatos.

“Fazendo uma retrospectiva, a gente consegue ver as mudanças que conseguimos promover como a organização de fluxo, classificação de risco para garantir que os pacientes em maior gravidade sejam atendidos o mais breve possível, ambientes organizados para oportunizar um acolhimento melhor com ambiente climatizado e, acima de tudo, mais humanizado. Muito ainda temos a avançar e organizar, mas é uma diferença gritante de janeiro do ano passado para cá”, enfatiza a secretária adjunta de Assistência em Saúde, Tânia Regina.

Diferença que também é sentida pelos usuários, como a Maria de Fátima, que agradeceu pelo atendimento que o filho teve ao sofrer um acidente.

“Eu tinha pavor de ter que vir para o HE, mas meu filho sofreu um acidente e foi trazido para cá. Aqui ele foi bem cuidado, fez a cirurgia e agora estamos esperando a alta, então só tenho a agradecer por tudo o que fizeram por ele”, contou Maria.

Atualmente, a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) segue executando serviços dentro no hospital, com melhorias na estrutura da farmácia, bloco de nutrição, telesaúde, sala amarela, expurgo do centro cirúrgico e em mais uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI 1).

Foto: Gabriel Maciel, Paolla Gualberto e Netto Lacerda/GEA

