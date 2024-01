Saiba como pedir alteração da forma como recebe o pagamento do seu benefício do INSS

A agência de relacionamento da Previdência também pode ser alterada, em caso de mudança de endereço, por exemplo

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), quando passam a receber um benefício previdenciário, inicialmente, têm o pagamento realizado por meio de cartão magnético. Mas é possível alterar o recebimento do pagamento para que seja creditado na própria conta corrente (ou poupança) do segurado.

É importante ressaltar que não é permitido escolher o banco, pois o INSS faz essa seleção dentre as agências bancárias que possuem contrato com o Instituto e que for localizada mais próxima à residência do cidadão. A emissão do cartão magnético para saques dos valores é, então, processada pelo banco que o enviará diretamente para a casa do segurado.

O beneficiário tem também a opção de alterar a forma do seu pagamento para recebimento por meio de conta corrente ou poupança. Para fazer a mudança, basta ir no banco escolhido e, caso ainda não tenha conta, criá-la para o recebimento do benefício. Mas importante destacar que precisa ser alguma agência bancária que possua contrato com o INSS.

No Meu INSS

Pelo site ou aplicativo Meu INSS, por meio do serviço “Alterar local ou forma de pagamento”, é possível pedir para voltar a receber o pagamento do benefício por meio de cartão magnético. Além disso, é possível mudar também a agência do INSS responsável pelo seu benefício.

Geralmente, o pedido da mudança de agência do INSS ocorre em razão de mudança de endereço do segurado. E quem não tem acesso à internet pode solicitar a mudança de local de pagamento pelo telefone 135.

Fique ligado

Se você teve um benefício concedido, aguarde em torno de 15 dias após a data da concessão para o recebimento do primeiro pagamento.

Você pode consultar qual banco e a data em que o pagamento estará disponível pelo Meu INSS, selecionando o serviço “Extrato de Pagamento”, pela Central 135 ou através da Carta de Concessão, que também pode ser obtida pelo Meu INSS.

Para o primeiro recebimento, compareça na data prevista ao banco ou local indicado, portando um documento oficial válido com foto e o CPF.

Para saber a data correta do seu pagamento, basta consultar a tabela de pagamento de benefícios, no site do INSS.

Sérgio Vieira (GO) e Marcela Matos (GO) – ACS Norte/Centro-Oeste

