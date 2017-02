1,5 milhão de usuários do WhatsApp caem em golpe e perdem dinheiro

Um novo golpe aplicado a usuários do WhatsApp fez 1,5 milhão de vítimas desde dezembro. Uma mensagem falsa promete uma atualização do aplicativo que permitiria acessar conversas e contatos adicionados por amigos. As informações são da revista Veja.

No esquema, a pessoa recebe a seguinte mensagem de um de seus contatos: “Clique aqui e saiba tudo o que seus amigos estão falando sobre você no Whatsapp“. Quando o usuário clilca no link, aparece uma mensagem que solicita o acesso à sua lista de contatos.

Após clicar, a mesma mensagem é repassada a todo os amigos adicionados no telefone e o usuário assina, automaticamente, um um pacote que envia mensagens de texto por R$ 2,40. A estimativa é que os criminosos tenham lucrado cerca de R$ 3,6 milhões com o golpe.

“Estou para ver algo tão grande quanto este golpe”, comentou Cassius Puodzius, pesquisador da empresa de segurança digital ESET Brasil. Se você já caiu no esquema, a companhia recomenda entrar em contato com a operadora de telefone e pedir cancelamento do serviço de SMS.

Ariquemes

