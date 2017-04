Aeronave cai próximo à Itaituba, no sudoeste do Pará

Queda de avião aconteceu na tarde desta sexta-feira, 21. O piloto e três passageiros norte-americanos sobreviveram à queda e estão hospitalizados.

Uma aeronave de monomotor caiu na tarde desta sexta-feira (21) a 12 quilômetros da sede do município de Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia, o piloto e três norte-americanos estavam dentro do avião no momento da queda, mas todos sobreviveram e estão no hospital da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Itaituba, o monomotor estava se aproximando da pista de pouso quando bateu em um fio de alta tensão e caiu próximo a uma estrada. O piloto do avião, Haroldo Biely, ficou ferido no rosto e nas mãos, e fraturou o braço.

Os três passageiros feridos são norte-americanos. James Thomas Lea cortou o supercílio e sofreu queimaduras. Eunice Taylor e Amy Lea sofreram ferimentos no tórax e na coluna. Todos estão no hospital do município.

